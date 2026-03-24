Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Senát USA potvrdil Trumpovho nominanta na post ministra pre vnútornú bezpečnosť

Senátor a nominant prezidenta USA Donalda Trumpa na post ministra pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin (Zdroj: TASR/AP/Mariam Zuhaib)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON – Senát USA v utorok potvrdil nomináciu Markwayna Mullina na post ministra pre vnútornú bezpečnosť, na ktorom vystrieda odvolanú Kristi Noemovú. Návrh predložený prezidentom USA Donaldom Trumpom podporilo 54 senátorov, proti ich bolo 45, informovala agentúra Reuters.

Mullin, podnikateľ a bývalý zápasník MMA, podporuje tvrdú imigračnú politiku Trumpa, no počas vypočúvania v Senáte naznačil, že by zmiernil niektoré agresívne opatrenia vrátane možnosti federálnych úradníkov vstupovať do súkromných domov či podnikov bez súdneho príkazu. Financovanie ministerstva je od polovice februára blokované demokratmi, ktorí takto chcú obmedziť Trumpove kroky v oblasti imigračnej politiky. Reuters doplnil, že jedným z dôsledkov je, že niektorí pracovníci letiskových kontrol, ktorí nedostali výplatu, nechodia do práce, čo predlžuje rady pri bezpečnostných kontrolách.

Nové vedenie ministerstva umožní administratíve Trumpa odkloniť sa od politiky Noemovej, bývalej guvernérky Južnej Dakoty, ktorá viedla kampane masových deportácií. Noemová čelila aj kritike za označenie dvoch Američanov, zastrelených federálnymi imigračnými úradníkmi počas protestných akcií v Minneapolise, za „domácich teroristov.“ Vytýkali jej aj prerozdelenie 220 miliónov dolárov na reklamu firmám spojeným s republikánmi, a to bez tendra. Po tom, ako ju Trump z postu ministerky odvolal, poveril ju funkciou špeciálneho vyslanca iniciatívy „Shield of the Americas“ vytvorenej administratívou USA s cieľom posilniť bezpečnosť a presadzovanie imigračných a bezpečnostných opatrení v západnej hemisfére.

Mullin bol počas vypočúvania v Senáte kritizovaný za svoje kontroverzné výroky a podporu násilných incidentov. Podpora verejnosti pre Trumpovu imigračnú politiku v USA klesá. Administratíva naznačila, že by mohla zmeniť komunikáciu, aby sa sústredila skôr na zatýkanie osôb s trestnou minulosťou než na masové deportácie. Biely dom však potvrdil, že implementácia zákonov o migrácii zostáva prioritou. „Najvyššou prioritou prezidenta Trumpa vždy bola deportácia nelegálnych cudzincov, ktorí ohrozujú americké komunity,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová.

Viac o téme: BezpečnosťUSADonald TrumpMarkwayne Mullin
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Futbalista roka Dávid Hancko: Získať to najväčšie individuálne ocenenie na Slovensku je pre mňa veľkou cťou
Futbalista roka Dávid Hancko: Získať to najväčšie individuálne ocenenie na Slovensku je pre mňa veľkou cťou
Futbal
Tréner roka: Vladimír Weiss st.: Ešte mám trénerské sny a verím, že sa mi ich podarí naplniť
Tréner roka: Vladimír Weiss st.: Ešte mám trénerské sny a verím, že sa mi ich podarí naplniť
Futbal
Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Zoznam TV

Domáce správy

Martin Pekár
Pekár odmieta medializovanú kritiku! Hovorí o cielenom zásahu do procesu v PS
Domáce
Európu čaká ZVRAT v
Európu čaká ZVRAT v počasí! Prudké OCHLADENIE, teploty môžu poklesnúť až o 20 °C
Domáce
Škandál okolo Fondu na
Škandál okolo Fondu na podporu umenia: Kultúrne inštitúcie odmietajú zrušenie zmlúv, v rukách majú právnu analýzu
Domáce
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Plné ulice robotníkov a
Plné ulice robotníkov a dôchodcov! Vo Venezuele žiadajú zvýšenie miezd a dôchodkov
Zahraničné
Ostro sledované komunálne voľby
Ostro sledované komunálne voľby vo Francúzsku! Vyhral ich Hittler
Zahraničné
Hrozivé varovanie experta: Cena
Hrozivé varovanie experta: Cena paliva v Rakúsku smeruje k trom eurám za liter! V Chorvátsku je chaos
Zahraničné
Zemetrasenie s magnitúdom 7,6!
Zemetrasenie s magnitúdom 7,6! Zaznamenali ho v blízkosti súostrovia Tonga
Zahraničné

Prominenti

Brit Awards. Na snímke
Zazvonil zvonec a lásky je koniec: Kelly Osbourne 8 mesiacov po zásnubách... Rozchod!
Zahraniční prominenti
Humor Richarda Genzera zostal
Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár
Domáci prominenti
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry:
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!
Domáci prominenti
Anna Polívková
Dcéra Bolka Polívku si chcela dať zmenšiť NOS, potom zmenila názor: Taliansky boháč si ju vzal aj tak!
Osobnosti

Zaujímavosti

Európa varuje 450 miliónov
Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?
Zaujímavosti
Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!

Šport

Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
NHL
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Futbal
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
Tipsport liga
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
NHL

Auto-moto

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

Kariéra a motivácia

7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Veda a výskum
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Veda a výskum
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Veda a výskum

Bývanie

Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Pre kutilov

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začiatok apríla mení finančný osud: Tieto znamenia pocítia obrat, ktorý dlho čakali
Zábava
Začiatok apríla mení finančný osud: Tieto znamenia pocítia obrat, ktorý dlho čakali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozivé varovanie experta: Cena
Zahraničné
Hrozivé varovanie experta: Cena paliva v Rakúsku smeruje k trom eurám za liter! V Chorvátsku je chaos
Letecká katastrofa! Pri havárii
Zahraničné
Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí
Hygienici dostali VAROVANIE pred
Domáce
Hygienici dostali VAROVANIE pred TÝMTO výživovým doplnkom! Môže obsahovať multirezistentnú baktériu
Napätie vo svete narastá:
Domáce
Napätie vo svete narastá: Vojny menia nálady aj na Slovensku, ministerstvo mení pravidlá pre DRONY na letiskách!

Ďalšie zo Zoznamu