Trumpov podpis na 100-dolárovkách? Plánujú historický krok, aký USA za 250 rokov nezažili

WASHINGTON - Americké ministerstvo financií pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov plánuje umiestniť podpis prezidenta Donalda Trumpa na všetky nové dolárové bankovky. Stane sa tak prvým úradujúcim americkým prezidentom, ktorého podpis sa na bankovkách objaví. Informujú o tom agentúry AP a Reuters.

Trumpov podpis by mal tradične dopĺňať aj podpis aktuálneho ministra financií Scotta Bessenta. Ten vo svojom vyhlásení uviedol, že „neexistuje pôsobivejší spôsob, ako oceniť historické úspechy našej veľkej krajiny“, ako sú americké dolárové bankovky s Trumpovým menom.

Správca americkej pokladnice Brandon Beach uviedol, že umiestnenie Trumpovho podpisu na amerických bankovkách „je nielen vhodné, ale aj zaslúžené“. Bankovky uplynulých 165 rokov niesli popri ministrovi financií aj podpis správcu americkej pokladnice.

Prvé bankovky s Trumpovým podpisom budú 100-dolárové a emitované budú v priebehu júna. Neskôr ich budú nasledovať bankovky s nižšou nominálnou hodnotou. AP pripomína, že Trump od opätovného nástupu do úradu už presadil svoje meno do názvu Kennedyho centra a do novej triedy bojových lodí. Svoju podobizeň tiež chce umiestniť na 24-karátovú pamätnú zlatú mincu.

