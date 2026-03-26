Krajina protikladov: Na Kube sú celoplošné výpadky elektriny, milionári z Európy a USA si tam spravili KONCERT!

Na Kube už tretíkrát za mesiac vypadla elektrina, napriek tomu tam zorganizovali koncert.
Na Kube už tretíkrát za mesiac vypadla elektrina, napriek tomu tam zorganizovali koncert. (Zdroj: SITA/AP/Ramon Espinosa, X/Eyal Yakoby)
HAVANA – Začiatkom roku 2026, keď USA podnikli úspešnú operáciu na Venezuelu, sa Trump otočil smerom ku Kube. Hrozilo, že práve odtiaľ bude Venezuela čerpať ponúkanú pomoc. USA ale uvalili na ostrov embargo. Krajina sa tak ocitla v izolácii a v súčasnosti jej hrozí energetický šok. Miliardárov zo západného sveta to však neodradilo a toto tam rozpútali.

V sobotu 21. marca postihol ostrov Kubu už tretí celoplošný výpadok elektriny len v priebehu jedného mesiaca. Domáci obyvatelia zažívajú miestami peklo, no zahraniční turisti akoby o ničom nevedeli. Príkladom sú najmä americkí a európski socialisti, ktorí usporiadali na ostrove veľký koncert, a to práve v čase výpadkov elektriny. Uvádza to NY Post.  

Hviezdy ubytované v luxusnom hoteli 

Podujatie sa konalo s cieľom podporiť čoraz viac utláčaný domáci komunistický režim a na podporu Palestíny. Medzi najväčšie hviezdy patril aj streamer a Youtuber Hasan Piker, ktorý sa ubytoval v luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli v centre hlavného mesta, Havany. Ďalší bol člen írskej ľavicovej hip-hopovej skupiny Kneecap, ktorý bol už skôr obvinený z podpory teroristického hnutia Hamas. 

Samotný koncert bol jasným obrazom aktuálnej situácie na Kube. Na videu je síce vidieť divákov, ktorí si užívajú zábavu a boujú za zmenu. Raperi o svojich textoch jasne odkazovali celému svetu: "Do p*dele s Trumpom, do p*dele s Netanjahuom. Sloboda pre Kubu!". Koncert zorganizovala ľavicová aktivistická skupina Code Pink, ktorá interpretov dopravila až do hlavného mesta. 

Prišli spoločne s humanitárnou pomocou 

Samotný koncertvšak spôsobil v aktuálnej atmosfére na Kube ešte väčšie nepokoje a napätie v radoch domácich obyvateľov. Istý rozzúrený Kubánec vo videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, ide smerom k hotelu v Havane, pričom si svieti len prenosným generátorom. Všade navôkol je tma, ale hotel je celý rozsvietený. 

Európania a Američania sa dostali na Kubu v rámci konvoja „Nuestra America“ pod zámienkou poskytnutia 20 ton humanitárnej pomoci v boji proti ropnej blokáde od Washingtonu. "Vláda USA ale zakazuje všetkým občanom zdržiavať sa na Kube," hovorí Piker. Američania síce majú zakázané ubytovať sa v nehnuteľnostiach patriacich predstaviteľom režimu, ale o kvalite bývania nie sú uvedené žiadne obmedzenia. 

Mike Gonzalez, ktorý sa už vo veku 12 rokov stal kubánskym vyhnancom, obviňuje organizáciu Code Pink, že miestnu diktatúru vidí ako "srandovnú ideológiu", zatiaľ čo miestni nemajú elektrinu. "Všetci hostia, ktorých sem priviedlo hnutie Code Pink si pochutnávajú na miestnych špecialitách a užívajú si tu ako na dovolenke," hovorí. Niektorýchch hostí mali ubytovať na izbách, kde sa cena na noc pohybovala do 520 dolárov.  

Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
