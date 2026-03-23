MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj sa posťažoval: Američania sú sústredení na Irán, no čo bude s Ukrajinou?

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si dnes povzdychol, že Spojené štáty sa predovšetkým sústredia na vojnu proti Iránu, zatiaľ čo na Floride sa skončili dvojdňové rozhovory medzi vyjednávačmi z Kyjeva a Washingtonu týkajúce sa ukončenia vojny Ruska proti Ukrajine, upozornila agentúra AFP. Zelenskyj tiež naznačil, že by mohli pokračovať výmeny vojnových zajatcov medzi oboma znepriatelenými krajinami. Celkovo je podľa Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončiť vojnu, pokračujúcu piatym rokom.
Amerika sa sústredí na Irán
"Je zrejmé, že pozornosť americkej strany sa v tomto čase sústredí predovšetkým na situáciu okolo Iránu a v tomto regióne, ale aj vojna Ruska proti Ukrajine musí skončiť," uviedol Zelenskyj v pravidelnom prejave na sociálnych sieťach. "Je dôležité zabezpečiť, aby agresor nebol za túto vojnu odmenený. A je dôležité, aby nikto z nás nebol nútený sa o pár mesiacov alebo rokov znovu bojovať vo vojne, a to znamená, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a pre celú Európu musia byť dostatočné, aby zabezpečili spoľahlivý mier," Zdôraznil ukrajinský prezident s tým, že podrobnosti očakáva po návrate ukrajinských vyjednávačov.
"Sú signály, že by mohli byť možné ďalšie výmeny (zajatcov), a to by naozaj bola veľmi dobrá správa a potvrdenie, že diplomacia funguje. Dúfame, že k tomu dôjde," poznamenal. Súčasne je ale podľa Zelenského úplne jasné, že ruský vodca Vladimir Putin nechce vojnu ukončiť. "Kľúčové ale je, čo chce svet. Musíme všetci spoločne urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vojnu ukončili," dodal.Splnomocnenec amerického prezidenta Steve Witkoff na sociálnej sieti X napísal, že rokovania na Floride, vedené v sobotu a nedeľu, boli "konštruktívne". Skoršia verzia jeho príspevku krátko spomenula aj "prelom" v rokovaniach "o kľúčovej humanitárnej otázke", kým bola táto časť správy odstránená, napísala AFP.
Mohli by byť ďalšie rokovania
O pokroku v rokovaniach sa zmienil aj ukrajinský vyjednávač Rustom Umerov, podľa ktorého sa rozhovory zamerali na otázku spoľahlivých bezpečnostných záruk a na humanitárny rozmer, najmä výmenu zajatcov a návrat ukrajinských občanov do vlasti. Sú signály, že by mohli byť možné ďalšie rokovania. Dúfame, že k tomu dôjde, dodal Zelenskyj. Americká diplomatická iniciatíva zameraná na ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny ustrnula, len čo USA a Izrael koncom februára začali spoločné údery proti Iránu, vojne a vojne zachvátila celý Blízky východ. Vzhľadom na rastúce ceny ropy Washington nedávno zmiernil niektoré obmedzenia na vývoz a predaj ruskej ropy v snahe stabilizovať trh, poznamenala AFP.
Ruská strana sa rokovania na Floride nezúčastnila. Naposledy sa ukrajinskí, ruskí a americkí vyjednávači zišli 17. a 18. februára v Ženeve. Predtým sa dve kolá odohrali v Abú Zabí. Kľúčovým sporným bodom zostáva požiadavka Ruska na vydanie celého ukrajinského Donbasu, vrátane tej časti, ktorú ruská armáda od začiatku invázie cez vysoké straty nedokázala dobyť. Ukrajina sa vzdať svojho územia odmieta a prímerie navrhuje na základe existujúcej línie frontu. Tri kolá rozhovorov doteraz k žiadnemu prelomu neviedli.