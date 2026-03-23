Šokujúce vyhlásenie Trumpa: Ukážte, že máte gule! AKO si predstavuje riešenie problémov s ropou?

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyzval lodných prepravcov, aby napriek hrozbám pokračovali v plavbe cez Hormuzský prieliv. V praxi by to však znamenalo preplávať úzky strategický koridor pod rizikom útoku.
Trumpova výzva: Odvaha namiesto obáv
„Ukážte, že máte gule.“ Takto vyzval americký prezident Donald Trump lodných prepravcov, aby neváhali a pokračovali v plavbe cez Hormuzský prieliv aj napriek napätiu s Iránom.
Jeho odkaz znie jednoducho: nezastavujte sa, pokračujte. No realita na mori je podstatne zložitejšia – a najmä nebezpečnejšia. Ako upozorňuje portál Aktuálně.cz, ide o trasu, kde sa obrovské tankery pohybujú v extrémne stiesnených podmienkach a pod potenciálnou hrozbou útoku.
Obri, ktoré živia svet
Ropné supertankery patria medzi najväčšie pohybujúce sa stroje na planéte. Dosahujú dĺžku približne 300 metrov a ich šírka sa pohybuje medzi 50 až 60 metrami. V porovnaní s legendárnym RMS Titanic sú dlhšie, výrazne širšie a majú aj väčší ponor.
Ich hmotnosť môže presiahnuť 300-tisíc ton a do nádrží sa zmestí až dva milióny barelov ropy. Denne pritom spotrebujú približne sto ton paliva.
V čase bez konfliktov prepláva cez Hormuzský prieliv denne osem až dvanásť takýchto kolosov. Spolu tak zabezpečujú prepravu 16 až 24 miliónov barelov ropy – teda významnú časť svetovej spotreby.
Na svete ich funguje približne osemsto a prepravia asi tretinu všetkej ropy. Lacnejší spôsob dopravy existuje už len v podobe ropovodov. Pre predstavu – preprava jedného litra ropy tankerom vyjde približne na 0,0044 eura.
Úzke hrdlo planéty
Ropa z krajín ako Saudská Arábia, Kuvajt, Irak, Spojené arabské emiráty či Irán musí prejsť jedným kritickým bodom – Hormuzský prieliv.
Na najtesnejšom mieste má tento strategický priechod šírku len niečo cez 30 kilometrov. Samotné plavebné koridory pre tankery sú však ešte užšie – na každej strane maximálne päť kilometrov.
A práve v tomto priestore číhajú riziká: rýchle člny, námorné míny, drony aj protilodné rakety.
Kolos, ktorý sa nedá zastaviť
Ovládať takýto gigant nie je jednoduché. Obrovská hmotnosť a zotrvačnosť znamenajú, že reakcie lode sú pomalé a každý manéver si vyžaduje precízne plánovanie.
Zastaviť supertanker nie je otázkou sekúnd. Brzdná dráha sa pohybuje medzi dvoma až šiestimi námornými míľami, čo predstavuje približne 4 až 11 kilometrov.
Aj keď je trup lode vyrobený z pevnej ocele, presný zásah do citlivých častí – napríklad nádrží, strojovne alebo riadiaceho centra – môže spôsobiť požiar, vážne poškodenie či dokonca potopenie plavidla.
Pár desiatok ľudí proti obrovskej sile
Paradoxom je, že tieto kolosy neovládajú stovky ľudí. Na palube sa zvyčajne nachádza menej než tridsať členov posádky.
A práve tí by podľa Trumpovej predstavy mali „ukázať odvahu“ a preplávať jedným z najnebezpečnejších námorných úsekov sveta.