Dráma počas reportáže: Vedľa novinára dopadla izraelská raketa! Tvrdí, že to bola cielená paľba

BEJRÚT - Britský reportér sa ocitol v situácii, ktorá ukazuje, aké tenké sú hranice medzi prácou a ohrozením života vo vojnových zónach. Incident z južného Libanonu teraz vyvoláva ostré reakcie aj otázky.
Reportáž prerušila explózia
To, čo malo byť bežným televíznym vstupom z južného Libanonu, sa v sekunde zmenilo na boj o život. Britský korešpondent televízie RT (Russia Today) Steve Sweeney a kameraman Ali Rida utrpeli zranenia po tom, ako izraelská raketa dopadla len pár metrov od miesta, kde natáčali pri moste Qasmiyeh severne od mesta Týros. Oboch previezli do nemocnice s poraneniami od črepín.
Zvuk prichádzajúcej strely a pád k zemi
Zábery, ktoré sa začali šíriť online, zachytávajú dramatický okamih priamo počas nakrúcania. Najprv je počuť svišťanie, potom strela dopadne tesne za reportérom a nasleduje výbuch. Arab News píše, že Sweeney sa stihol vrhnúť na zem len okamih pred zásahom. Kameraman Ali Rida po incidente vyhlásil, že štáb mal viditeľné označenie PRESS a útok považuje za úmyselný.
Sweeney hovorí o cielenej paľbe
Samotný Sweeney po útoku naznačil, že nešlo o náhodu. Podľa portálu L’Orient-Le Jour povedal, že bol presvedčený o cielenom útoku na novinárov, ktorí dokumentovali dianie v teréne. Ešte tvrdšie to formulovala RT, podľa ktorej išlo o „úmyselný cielený útok“ zo strany izraelského letectva.
Izrael obvinenia odmieta
Izraelská armáda odmietla, že by cielila na novinárov. Výbor na ochranu novinárov CPJ uviedol, že IDF v príspevku na X priznala úder na most, zároveň však tvrdila, že civilistov vopred výslovne varovala, aby oblasť opustili. Podľa izraelskej armády neútočí na civilistov ani na novinárov a koná v súlade s medzinárodným právom. The Jerusalem Post zároveň napísal, že IDF vec preveruje.
Ostrá reakcia prišla aj z Moskvy
Kremeľ na incident zareagoval takmer okamžite. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa Anadolu vyhlásila, že po zabití približne 200 novinárov v Gaze nemožno dnešný prípad považovať za náhodný. Dodala, že strela nezasiahla žiadny významný vojenský cieľ, ale práve miesto, odkiaľ reportéri vysielali, a Moskva očakáva reakciu medzinárodných organizácií.
Ozval sa aj Výbor na ochranu novinárov
CPJ vyzval na vyšetrovanie „zjavného útoku“ na štáb. Organizácia zdôraznila, že novinári sú civilisti a nikdy nesmú byť terčom. Regionálna riaditeľka CPJ Sara Qudahová upozornila, že zásah proti jasne označeným reportérom by predstavoval porušenie medzinárodného práva a vyvoláva vážne otázky, či izraelská armáda dodržiava svoje právne povinnosti.
Stalo sa to v čase masívnych úderov na Libanon
Incident neprišiel vo vákuu. Reuters už deň predtým informoval, že Izrael zintenzívnil nálety na Bejrút aj juh Libanonu, zasiahol mosty cez rieku Litání a podľa libanonských úradov pri týchto útokoch zahynulo najmenej desať ľudí. Agentúra zároveň písala, že od 2. marca si eskalácia konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom vyžiadala v Libanone vyše 900 mŕtvych a približne milión vysídlených. Práve v tomto prostredí sa pohyboval aj Sweeneyho štáb.
Pre médiá ďalší varovný moment
Prípad Steva Sweeneyho tak nie je len virálnym videom z frontu. Je aj ďalším varovaním, ako rýchlo sa môže reportáž z bojovej zóny zmeniť na otázku prežitia. Kým jedna strana hovorí o vedomom útoku na označených novinárov, druhá tvrdí, že išlo o zásah v oblasti, pred ktorou boli civilisti vopred varovaní. O to hlasnejšie teraz znie požiadavka, aby sa celý incident dôkladne preveril.