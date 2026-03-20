Revolučné gardy trvajú na tom, že Irán je stále schopný vyrábať rakety

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TEHERÁN - Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) v piatok spochybnil tvrdenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a uviedol, že Irán je aj naďalej schopný vyrábať rakety. Píše o tom agentúra AP.

Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Irán po takmer troch týždňoch vojny už nie je schopný obohacovať urán ani vyrábať balistické rakety. Teherán je v dôsledku izraelských a amerických útokov podľa neho „slabší ako kedykoľvek predtým“, zatiaľ čo Izrael by podaktorí označili za „regionálnu, ba aj svetovú veľmoc“.

„Naše bodové hodnotenie v oblasti raketového priemyslu je 20 a v tomto smere nemáme žiadne obavy, pretože rakety vyrábame aj za vojnových podmienok, čo je úžasné, a s ich zásobovaním nie sú žiadne väčšie problémy,“ povedal v utorok generál IRGC Alí Mohammad Nainí. Počet bodov 20 je najlepší výsledok v hodnotení v iránskom školskom systéme.

Generál zároveň deklaroval úmysel pokračovať vo vojne. „Ľudia očakávajú, že vojna bude pokračovať, kým nebude nepriateľ úplne vyčerpaný,“ povedal Nainí o iránskej verejnosti. „Táto vojna sa musí skončiť, až sa z krajiny rozplynie tieň vojny,“ dodal.

