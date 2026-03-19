Vojna v Iráne môže ukončiť dlhodobý spor v Ázii: Peking ponúka pomocnú ruku, má ale JASNÉ podmienky!

PEKING – Zablokovaním Hormuzskému prielivu síce preteká „len“ pätina celosvetového, lenže prevažná väčšina putuje do ázijských krajín. Uvedomuje si to aj Taiwan, ktorý v súčasnej situácii hľadá riešenia na zabezpečenie dodávok energie.
Vojna v Iráne narušila svetovú ekonomiku. Iránske republikánske gardy (IRGC) zablokovali Hormuzský prieliv, cez ktorý sa prevážala ropa a skvapalnený zemný plyn z Perzského zálivu do celého sveta. Takmer okamžite sa to odzrkadlilo na cenách pohonných hmôt a energií. Postihlo to prevažne ázijské krajiny, medzi ktorými je aj Taiwan.
Odstrániť bariéry a zabezpečiť plynulý presun
Tento ostrov na juhozápadne od Číny bude pociťovať čoraz väčšie problémy z nedostatku ropy. Navyše už dlhé obdobie vedie otvorené spory s Čínou a odmieta sa k nej pričleniť. Súčasná situácia na Blízkom východe však spôsobila, že Taiwan zrejme nebude mať na výber, pokiaľ sa chce vyhnúť energetickej kríze.
Čína už avizuje, že je schopná vyriešiť problém Taiwanu so zabezpečením dodávok energie. South China Morning Post uvádza, že čínsky prezident Si Ťin-pching avizuje, že "sme ochotní odstrániť bariéry medzi oboma stranami Taiwanského prielivu a zabezpečiť plynulý tok ropy aj zemného plynu". Peking nepociťuje dopady vojny v Iráne takým spôsobom, ako spojenci USA, pretože diverzifikoval a ropu odoberá aj z Ruska.
Hovorca pekinského úradu pre záležitosti Taiwanu Chen Binhua v stredu 18. marca vyhlásil, že "mierové zjednotenie by vytvorilo obrovské príležitosti pre hospodársky rast a sociálny rozvoj ostrova a prinieslo by to hmatateľné výhody pre jeho obyvateľov".
Taiwan sa už vyjadril
Čína by tak využila prerušenie dopravy cez Hormuszký prieliv vo svoj prospech. Taiwan však ponuku odmietol. "V otázke zabezpečenia dodávok energie sme prijali diverzifikovaný prístup z viacerých zdrojov," vyhlásil prezident Laj Čchinh-te.
Čína je napriek tomuto odmietnutiu naďalej odhodlaná dostať Taiwan pod svoju kontrolu. RBC píše, že podľa západných spravodajských služieb má v pláne zaútočiť na ostrov už v novembri 2026. USA koncom minulého roka vyhlásili, že Taiwanu poskytnú rakety, drony a zbraňové systémy v celkovej sume presahujúcej 11 miliárd dolárov. Bude to najväčšia dodávku zbraní pre Taiwan.