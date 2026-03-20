Trump šokoval japonskú premiérku! VIDEO Zostala úplne v rozpakoch! Narážka na Pearl Harbor

WASHINGTON - Na stretnutí s japonskou premiérkou zaznela veta, ktorá v miestnosti vyvolala ticho. Americký prezident reagoval na otázku o útoku na Irán spôsobom, ktorý prekvapil celý svet.
Otázka o Iráne spustila nečakanú reakciu
Počas stretnutia amerického prezidenta Donald Trump s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou zaznela otázka, ktorá otvorila citlivú tému. Novinár sa pýtal, prečo Spojené štáty vopred neinformovali Japonsko o plánovanom útoku na Irán.
Trump vo svojej odpovedi zdôraznil, že kľúčovú úlohu zohral moment prekvapenia. Podľa jeho slov bolo dôležité konať bez varovania, aby bol zásah čo najefektívnejší.
Poznámka o Pearl Harbor vyvolala ticho
Následne prezident pridal poznámku, ktorá okamžite zmenila atmosféru v miestnosti. Obrátil sa na japonskú stranu s narážkou na historickú udalosť. „Kto vie o prekvapení viac než Japonsko? Prečo ste mi nepovedali o Pearl Harbori?“ vyhlásil.
Podľa denníka The Independent po tejto vete zavládlo v miestnosti ticho a premiérka pôsobila zaskočeným dojmom. Trump následne dodal, že Japonci podľa neho chápu význam prekvapenia lepšie než ktokoľvek iný.
Historická paralela s temným pozadím
Útok na Pearl Harbor patrí medzi najzásadnejšie momenty moderných dejín. V decembri 1941 pri ňom zahynulo približne 2 390 Američanov a Spojené štáty následne vstúpili do druhej svetovej vojny.
Konflikt sa skončil v auguste 1945 porážkou Japonska, krátko po tom, čo USA zhodili atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, čo si vyžiadalo stovky tisíc civilných obetí.