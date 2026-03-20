Piatok20. marec 2026, meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav

Trump šokoval japonskú premiérku! VIDEO Zostala úplne v rozpakoch! Narážka na Pearl Harbor

Sanae Takaičiová a Donald Trump
Sanae Takaičiová a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Julia Demaree Nikhinson)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Na stretnutí s japonskou premiérkou zaznela veta, ktorá v miestnosti vyvolala ticho. Americký prezident reagoval na otázku o útoku na Irán spôsobom, ktorý prekvapil celý svet.

Otázka o Iráne spustila nečakanú reakciu

Počas stretnutia amerického prezidenta Donald Trump s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou zaznela otázka, ktorá otvorila citlivú tému. Novinár sa pýtal, prečo Spojené štáty vopred neinformovali Japonsko o plánovanom útoku na Irán.

Trump vo svojej odpovedi zdôraznil, že kľúčovú úlohu zohral moment prekvapenia. Podľa jeho slov bolo dôležité konať bez varovania, aby bol zásah čo najefektívnejší.

Poznámka o Pearl Harbor vyvolala ticho

Následne prezident pridal poznámku, ktorá okamžite zmenila atmosféru v miestnosti. Obrátil sa na japonskú stranu s narážkou na historickú udalosť. „Kto vie o prekvapení viac než Japonsko? Prečo ste mi nepovedali o Pearl Harbori?“ vyhlásil.

Podľa denníka The Independent po tejto vete zavládlo v miestnosti ticho a premiérka pôsobila zaskočeným dojmom. Trump následne dodal, že Japonci podľa neho chápu význam prekvapenia lepšie než ktokoľvek iný.

Historická paralela s temným pozadím

Útok na Pearl Harbor patrí medzi najzásadnejšie momenty moderných dejín. V decembri 1941 pri ňom zahynulo približne 2 390 Američanov a Spojené štáty následne vstúpili do druhej svetovej vojny.

Konflikt sa skončil v auguste 1945 porážkou Japonska, krátko po tom, čo USA zhodili atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki, čo si vyžiadalo stovky tisíc civilných obetí.

Viac o téme: Donald TrumpIránPearl HarborSanae Takaičiová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Prominenti
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Správy
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
