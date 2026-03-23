Izraelský minister Smotrič vyzýva na anexiu Libanonu: Rozšírenie hraníc po rieku Lítání

TEL AVIV/BEJRÚT - Izrael by mal posunúť svoje hranice s Libanonom až po rieku Lítání v jeho vnútrozemí, vyhlásil v pondelok izraelský minister financií Becalel Smotrič. Informuje o tom agentúra Reuters.
Smotrič navrhuje nové hranice
Smotrič v pondelňajšom rozhovore v rádiu uviedol, že vojenská operácia v Libanone „sa musí skončiť úplne inou realitou“ vrátane zmeny izraelských hraníc. „Hovorím tu jednoznačne... v každej miestnosti a v tiež každej diskusii: novou izraelskou hranicou musí byť (rieka) Lítání,“ upresnil.
Agentúra Reuters uvádza, že Smotrič sa často na verejnosti vyjadruje spôsobom, ktorý prekračuje oficiálnu izraelskú politiku. Myšlienku zabrať časť libanonského územia v prípade neodzbrojenia militantného hnutia Hizballáh začiatkom tohto mesiaca naznačil aj minister obrany Jisrael Kac.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Jeho armáda na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu.
Libanon plánuje tvrdý postup proti Hizballáhu
Libanonská vláda krátko na to rozhodla o prísnom postupe voči vojenským aktivitám Hizballáhu, pričom libanonská armáda nemá kontrolu nad jeho ozbrojenými silami. Podľa prezidenta Džúzífa Awna je rozhodnutie „nezvratné“. Awn neskôr vyzval i na priame rokovania s Izraelom o ukončení bojov na svojom území. Smotrič tiež vyzval na anexiu územia, ktoré Izrael ovláda v Pásme Gazy. Tel Aviv v súčasnosti spravuje približne 53 percent tejto palestínskej enklávy.