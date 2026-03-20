SABOTÁŽ v Pardubiciach: K útoku na zbrojovku sa priznala skupina ľudí! Podpaľači zverejnili brutálne VIDEO

Členovia skupiny Earthquake Faction podpálili sklad LPP Holding v Pardubiciach. Hlásia sa k boju za slobodnú Palestínu
Členovia skupiny Earthquake Faction podpálili sklad LPP Holding v Pardubiciach. Hlásia sa k boju za slobodnú Palestínu
PRAHA - Česká polícia preveruje informáciu, že priemyselnú halu v Pardubiciach, ktorá tam vyhorela v piatok nadránom, úmyselne zapálila konkrétna skupina ľudí. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X. Táto skupina sa podľa médií označuje za medzinárodnú organizáciu a svoj čin dáva do súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.

13:10 Skupina The Earthquake Faction sa profiluje ako zoskupenie, ktoré bojuje proti Izraelu a jeho politike voči Palestíne, uvádza iDNES.cz. Zároveň vyhlasuje, že podpaľačský útok naplánovala preto, že spoločnosti LPP Holding a Elbit Systems vyvíjali zbrane pre Izrael. Sama organizácia o sebe hovorí ako o zoskupení, ktoré chce "zničiť všetky časti impéria zvnútra, a to akýmikoľvek efektívnymi prostriedkami".

13:05 Earthquake Faction zverejnila aj video celého útoku na zbrojovku. "Sme v samom srdci beštie, obklopení zápáchajúcim zlom. Technológie, zbrane i kapitál potrebné na udržanie imperiálneho a sionistického násilia máme na dosah ruky," napísala skupina na svojom portáli na Telegrame, kde zverejnila zábery z požiaru a jeho založenie.

"Každá zbraň vyvinutá spoločnosťou Elbit Systems je najprv 'testovaná' na Palestincoch, než ju predajú medzinárodným vládam," uviedli aktivisti, ktorí sa pasujú do pozície bojovníkov proti sionizmu.

Skladovacia hala, ktorá podľa servera Aktuálne.cz patrí českej zbrojovke LPP Holding, začala v priemyselnej zóne v Pardubiciach horieť v piatok nadránom. Podľa českých médií bol objekt vyprataný pred plánovanou rekonštrukciou. Požiar sa rozšíril aj na administratívnu budovu.

Polícia na sieti X ráno uviedla, že jednou z vyšetrovacích verzií je úmyselné zapálenie objektu. Neskôr dodala, že by mohlo ísť o konkrétnu skupinu. "Z verejného priestoru sme získali informácie o tom, že k útoku sa prihlásila konkrétna skupina. V tejto chvíli overujeme dôveryhodnosť informácií,“ uviedla polícia.

Ako upozornil server Aktuálne.cz, zbrojovka už pred niekoľkými rokmi oznámila, že chce spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjať a vyrábať drony. Práve to by podľa webu mohol byť dôvod útoku, pretože to vyplýva z e-mailu, ktorý údajne redaktorovi servera poslala skupina The Earthquake Faction, ktorá sa k útoku prihlásila.

„Dnes skoro ráno bolo kľúčové výrobné centrum izraelských zbraní zapálené podzemnou skupinou, aby ukončilo svoju rolu v prebiehajúcej izraelskej genocíde v Gaze,“ citoval web z e-mailu. Na vyšetrovaní prípadu spolupracuje s Národnou centrálou proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) aj česká Bezpečnostná informačná služba (BIS).

Metnar zvolal pre požiar krízový štáb, polícia vyšetruje terorizmus

Český minister vnútra Lubomír Metnar zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach, ktorá patrí českej zbrojovke LPP Holding, krízový štáb. Polícia zároveň na sociálnej sieti X oznámila, že prípad vyšetruje ako podozrenie zo spáchania teroristického útoku.

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Pri požiari bytu
AKTUÁLNE Pri požiari bytu v Topoľčanoch sa zranili dvaja ľudia
Domáce
Ilustračné foto
Tragický následok požiaru! Dieťa zranené po požiari v Mirkovciach v nemocnici zomrelo
Domáce
FOTO Auto v plameňoch na
Auto v plameňoch na diaľnici D1: Hasiči zasahovali pri Považskej Bystrici, príčiny požiaru vyšetrujú
Domáce
FOTO Hasiči aktuálne zasahujú pri
Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytového domu vo Svidníku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Šport
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Správy
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Správy

Sekundy hrôzy na Liptove:
Sekundy hrôzy na Liptove: Kôň sa utrhol z reťaze, seniora museli oživovať! Splašené zviera vletelo na parkovisko
Domáce
FOTO Boris Susko
Útok na právničku v Trebišove ostro odsúdil minister spravodlivosti Susko
Domáce
Školáčku (10) na priechode
Školáčku (10) na priechode zrazil nákladiak naložený drevom! Previezli ju vrtuľníkom do nemocnice
Domáce
Na Slovensku sa každoročne narodia desiatky detí s Downovým syndrómom, najviac ženám nad 35 rokov
Na Slovensku sa každoročne narodia desiatky detí s Downovým syndrómom, najviac ženám nad 35 rokov
Regióny

Totožnosť Banksyho konečne odhalená:
Totožnosť Banksyho konečne odhalená: Stopy vedú z Ukrajiny cez Londýn až do New Yorku
dromedar.sk
Novinky v Tatrách: TAKÉTO
Novinky v Tatrách: TAKÉTO fotky ťa po novom môžu vyjsť poriadne draho! Národný park vytiahol novú zbraň na turistov
Zahraničné
Celkový výpadok energie postihol
Blackout v Španielsku a Portugalsku: Čo stálo za masívnym výpadkom? Experti majú odpoveď!
Zahraničné
Ilustračné foto
Dostupnosť v Rusku klesá: Správy miznú, hrozí úplný zákaz!
Zahraničné

Adela a Viktor Vinczeovci
Z Vinczeovcov je už štvorčlenná rodina: Poznáme pohlavie dieťatka, je to... Adela prehovorila
Domáci prominenti
Dráma po Oscaroch: Justin
Dráma po Oscaroch: Justin Bieber a Usher sa vraj pobili... Svedkami boli najväčšie hviezdy sveta!
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor sú
Radosť v rodine Vinczeovcov: K Maxíkovi pribudol súrodenec! Dvojica si adoptovala druhé dieťa
Domáci prominenti
FOTO Jakubiskova vila je na
Vila po Jakubiskovi je opäť na predaj: O tento luxus prišiel pre dlhy! Z tej sumy sa vám zatočí hlava
Domáci prominenti

Jarná sezóna je tu:
Jarná sezóna je tu: Najkrajšia záhrada Európy otvorila svoje brány
dromedar.sk
Diviak si pomýlil obchod
NAJBIZARNEJŠÍ zákazník roka: DIVIAK si to namieril priamo k regálom, policajti ho museli vyprevadiť!
Zaujímavosti
Našli zlato za desiatky
Našli zlato za desiatky MILIÁRD eur: Pod obyčajným poľom sa skrýva 1 100 ton drahého kovu! Podarí sa ho vôbec vyťažiť?
Zaujímavosti
História Zeme v priamom
História Zeme v priamom prenose: Unikátna simulácia odhalila 1,8 miliardy rokov pohybu kontinentov! Takto ju nepoznáme
Zaujímavosti

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!

FOTO Rozhodol silný záver: Zapletalová postúpila do semifinále, ďalej ide aj Gajanová
FOTO Rozhodol silný záver: Zapletalová postúpila do semifinále, ďalej ide aj Gajanová
MS v atletike
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
Lyžovanie
Svah je odskúšaný, finále sa môže začať: Ledecká si polepšila, prekvapivé meno na čele
Svah je odskúšaný, finále sa môže začať: Ledecká si polepšila, prekvapivé meno na čele
Lyžovanie
Svetový rekord nebol potrebný: Mahučichová získala zlato, veľká kuriozita na striebornej priečke
Svetový rekord nebol potrebný: Mahučichová získala zlato, veľká kuriozita na striebornej priečke
MS v atletike

TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky

Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Rady, tipy a triky
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Vzťahy na pracovisku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Vzťahy na pracovisku

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín

CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
Veda a výskum
2/3 ruských jadrových ponoriek sú v Arktíde. NATO čelí novej realite
2/3 ruských jadrových ponoriek sú v Arktíde. NATO čelí novej realite
Výzbroj a zbrane
Irán tvrdí, že zasiahol „neviditeľnú“ stíhačku F-35. Tento zásah ukazuje, že stealth technológia nie je taká nedotknuteľná, ako tvrdia Američania
Irán tvrdí, že zasiahol „neviditeľnú“ stíhačku F-35. Tento zásah ukazuje, že stealth technológia nie je taká nedotknuteľná, ako tvrdia Američania
Armádne technológie
Tento vysávač ti ukáže špinu, ktorú bežne nevidíš. SmartAI V6 teraz výrazne zlacnel
Tento vysávač ti ukáže špinu, ktorú bežne nevidíš. SmartAI V6 teraz výrazne zlacnel
Sponzorovaný obsah

Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré žiadny muž nechce počuť: Väčšina žien ich hovorí bez toho, aby si to uvedomila
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré žiadny muž nechce počuť: Väčšina žien ich hovorí bez toho, aby si to uvedomila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Novinky v Tatrách: TAKÉTO
Zahraničné
Novinky v Tatrách: TAKÉTO fotky ťa po novom môžu vyjsť poriadne draho! Národný park vytiahol novú zbraň na turistov
Varovanie pred nevyhovujúcou naberačkou
Domáce
Varovanie pred nevyhovujúcou naberačkou na špagety: POZOR, ešte stále môže byť v obchodoch
Ján Ferenčák
Domáce
Ďalšia facka pre koalíciu: S Ferenčákom nemôžu počítať! Kľúčová bude trojica huliakovcov
AKTUÁLNE Zverejnili ZOZNAM vozidiel,
Domáce
AKTUÁLNE Zverejnili ZOZNAM vozidiel, ktoré majú výnimku na nákup nafty! ZMENA aj pre samooobslužné stanice

Ďalšie zo Zoznamu