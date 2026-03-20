SABOTÁŽ v Pardubiciach: K útoku na zbrojovku sa priznala skupina ľudí! Podpaľači zverejnili brutálne VIDEO

PRAHA - Česká polícia preveruje informáciu, že priemyselnú halu v Pardubiciach, ktorá tam vyhorela v piatok nadránom, úmyselne zapálila konkrétna skupina ľudí. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X. Táto skupina sa podľa médií označuje za medzinárodnú organizáciu a svoj čin dáva do súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.
13:10 Skupina The Earthquake Faction sa profiluje ako zoskupenie, ktoré bojuje proti Izraelu a jeho politike voči Palestíne, uvádza iDNES.cz. Zároveň vyhlasuje, že podpaľačský útok naplánovala preto, že spoločnosti LPP Holding a Elbit Systems vyvíjali zbrane pre Izrael. Sama organizácia o sebe hovorí ako o zoskupení, ktoré chce "zničiť všetky časti impéria zvnútra, a to akýmikoľvek efektívnymi prostriedkami".
13:05 Earthquake Faction zverejnila aj video celého útoku na zbrojovku. "Sme v samom srdci beštie, obklopení zápáchajúcim zlom. Technológie, zbrane i kapitál potrebné na udržanie imperiálneho a sionistického násilia máme na dosah ruky," napísala skupina na svojom portáli na Telegrame, kde zverejnila zábery z požiaru a jeho založenie.
"Každá zbraň vyvinutá spoločnosťou Elbit Systems je najprv 'testovaná' na Palestincoch, než ju predajú medzinárodným vládam," uviedli aktivisti, ktorí sa pasujú do pozície bojovníkov proti sionizmu.
Pôvodný článok
Skladovacia hala, ktorá podľa servera Aktuálne.cz patrí českej zbrojovke LPP Holding, začala v priemyselnej zóne v Pardubiciach horieť v piatok nadránom. Podľa českých médií bol objekt vyprataný pred plánovanou rekonštrukciou. Požiar sa rozšíril aj na administratívnu budovu.
Polícia na sieti X ráno uviedla, že jednou z vyšetrovacích verzií je úmyselné zapálenie objektu. Neskôr dodala, že by mohlo ísť o konkrétnu skupinu. "Z verejného priestoru sme získali informácie o tom, že k útoku sa prihlásila konkrétna skupina. V tejto chvíli overujeme dôveryhodnosť informácií,“ uviedla polícia.
Ako upozornil server Aktuálne.cz, zbrojovka už pred niekoľkými rokmi oznámila, že chce spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjať a vyrábať drony. Práve to by podľa webu mohol byť dôvod útoku, pretože to vyplýva z e-mailu, ktorý údajne redaktorovi servera poslala skupina The Earthquake Faction, ktorá sa k útoku prihlásila.
„Dnes skoro ráno bolo kľúčové výrobné centrum izraelských zbraní zapálené podzemnou skupinou, aby ukončilo svoju rolu v prebiehajúcej izraelskej genocíde v Gaze,“ citoval web z e-mailu. Na vyšetrovaní prípadu spolupracuje s Národnou centrálou proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) aj česká Bezpečnostná informačná služba (BIS).
Metnar zvolal pre požiar krízový štáb, polícia vyšetruje terorizmus
Český minister vnútra Lubomír Metnar zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach, ktorá patrí českej zbrojovke LPP Holding, krízový štáb. Polícia zároveň na sociálnej sieti X oznámila, že prípad vyšetruje ako podozrenie zo spáchania teroristického útoku.