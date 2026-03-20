Hrozivý útok vo Viedni: Modelka zo Slovenska pohrýzla policajta! Mala šťastie v nešťastí

VIEDEŇ - Zásah polície vo Viedni prerástol do incidentu, ktorý skončil na súde. Za všetkým stála vypätá situácia, osobné problémy aj psychické vyčerpanie.
Zásah, ktorý sa vymkol kontrole
Vo Viedni riešili policajti prípad, ktorý sa skončil fyzickým útokom na jedného z nich. Ako píše portál OE24, 31-ročná Slovenka, pôsobiaca ako modelka a partnerka známej tváre z rakúskej verejnoprávnej televízie ORF, počas zákroku pohrýzla policajta do ruky.
K incidentu došlo v októbri 2025, keď hliadku privolali k žene v psychicky rozrušenom stave. Pri pokuse o jej spacifikovanie sa situácia vyostrila a zasahujúci policajt utrpel zranenie.
Súd uprednostnil miernejšie riešenie
Prípad sa dostal pred súd, kde čelila obvineniam z odporu voči úradnej osobe a ťažkého ublíženia na zdraví. Napokon však sudkyňa rozhodla o takzvanej diverzii – teda alternatívnom riešení bez riadneho odsúdenia.
Súčasťou dohody je dvojročná skúšobná lehota a povinnosť zaplatiť zranenému policajtovi odškodné vo výške 500 eur.
„Hryzenie nie je v poriadku, ale podľa opisu išlo o mimoriadnu situáciu,“ uviedla sudkyňa pri zdôvodnení rozhodnutia.
Obžalovaná sa k činu priznala a policajtovi sa osobne ospravedlnila. Ak splní podmienky dohody, zostane bez záznamu v registri trestov.
Za incidentom stála osobná kríza
Podľa obhajoby predchádzali udalosti silné osobné problémy. Žena sa krátko pred incidentom dozvedela o nevere svojho partnera, s ktorým žila niekoľko rokov. Ich vzťah sa následne rozpadol.
„Päť zo šiestich rokov ma podvádzal,“ uviedla. Situáciu opísala ako extrémne náročné obdobie, počas ktorého nemohla spať ani jesť.
Alkohol, lieky a panická reakcia
V deň zásahu užila alkohol v kombinácii so spacími liekmi. Tvrdí, že chcela len zaspať a uniknúť stresu.
Políciu privolali z obáv o jej zdravotný stav. „Nechápala som, prečo prišla polícia a nie záchranka,“ vysvetlila. Keď dorazili policajti, spanikárila a začala klásť odpor.
„Úplne sa to vymklo spod kontroly,“ priznala.
Jej advokát Nikolaus Rast uviedol, že jeho klientka bola počas zásahu v psychotickom stave. Podľa neho nejde o ospravedlnenie konania, ale o vysvetlenie okolností. Prokuratúra s návrhom na miernejšie riešenie súhlasila a súd konanie podmienečne zastavil.