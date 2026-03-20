Orbán neprestáva šokovať: TOTO povedal o Rusku a Európe! Na Ukrajinu má tiež desivý názor

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér načrtol víziu nového svetového poriadku a otvorene pomenoval, ako vníma budúcnosť Európy. Jeho vyjadrenia o Rusku a Ukrajine vyvolali silnú odozvu.
Nový svet podľa Orbána
Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovore pre GB News, z ktorého cituje aktualne.cz, predstavil pohľad na meniaci sa svet. Tvrdí, že globálne usporiadanie prechádza zásadnou premenou a súčasnosť označuje za začiatok novej éry.
„Myslím si, že sa formuje nový svetový poriadok,“ uviedol. Podľa neho sa končí dominancia liberálneho modelu, ktorý postupne nahrádza iný prístup. Ten opisuje ako posun od globalizmu smerom k väčšiemu dôrazu na národné záujmy a vlastenectvo.
Kritika Európy a dôraz na silných lídrov
Orbán zároveň kritizoval spôsob fungovania Európy. Podľa neho kontinent príliš spolieha na inštitúcie a nedáva dostatočný priestor silným politickým osobnostiam.
„Keď všetko funguje, inštitúcie stabilizujú systém. V čase kríz však treba lídrov, ktorí dokážu rozhodovať,“ povedal s tým, že Európe podľa neho takíto lídri chýbajú. Ako príklad iného prístupu spomenul politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Európska únia ako trh, nie hodnotové spoločenstvo
Pri hodnotení členstva v Európska únia Orbán zdôraznil pragmatický prístup. Pripomenul historické oslabenie Maďarska po prvej svetovej vojne aj nedostatok vlastných zdrojov.
„Potrebujeme trhy a Európska únia pre nás znamená trh,“ vysvetlil. Zároveň naznačil, že hodnotový smer, ktorým sa Únia uberá, podľa neho nie je v súlade s maďarskými predstavami.
Ukrajina podľa Orbána nie je riešením
Najväčšiu pozornosť však vyvolali jeho slová o vojne na Ukrajine. Orbán nepovažuje jej konflikt za taký, ktorý by sa Maďarska priamo týkal.
„Nie je to naša vojna, je to vojna dvoch slovanských národov,“ uviedol a zároveň naznačil, že k jej vzniku prispeli rozhodnutia Západu. Podľa neho došlo k zmene bezpečnostného usporiadania Európy bez dohody s Ruskom, na čo Moskva reagovala vojenskou silou.
Zároveň však priznal, že z pohľadu medzinárodného práva nesie za agresiu zodpovednosť Rusko.
Rusko má podľa neho zostať súčasťou Európy
Maďarský premiér zdôraznil, že po skončení vojny by sa Európa mala zamerať na obnovenie vzťahov s Ruskom.
„Konflikt sa musí ukončiť. Potom by sme sa mali vrátiť k rovnováhe alebo vytvoriť nový bezpečnostný systém, v ktorom bude mať Rusko svoje miesto,“ uviedol.
Podľa Orbána by sa Európske štáty mali sústrediť predovšetkým na vlastné posilnenie. „Ukrajina nie je riešenie, Ukrajina je problém,“ dodal v rozhovore pre GB News.