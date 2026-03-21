Panika v Taliansku: Pohotovosti sú preplnené! Zúri tam nebezpečná choroba, už poznajú vinníka

NEAPOL - Okolie Neapola čelí prudkému nárastu hepatitídy A. Zdravotníci hovoria o preťažených urgentoch a desiatkach hospitalizovaných pacientov.
Nemocnice na pokraji kapacity
Na juhu Talianska sa situácia okolo hepatitídy A nečakane vyostrila. V oblasti Neapola evidujú v priebehu niekoľkých dní až 133 potvrdených prípadov, čo výrazne prevyšuje bežný stav.
Infektologička Novella Carannante z nemocnice Cotugno opísala situáciu bez príkras. „Sme v mimoriadne vážnej fáze. Urgentné príjmy sú plné a pacienti prichádzajú na nosidlách,“ uviedla.
Nezvyčajný priebeh a ťažké prípady
Lekári upozorňujú, že takýto vývoj je pre toto obdobie roka netypický. Podľa Carannante sa v nemocniciach nachádzajú pacienti všetkých vekových kategórií, pričom mnohí z nich si vyžadujú hospitalizáciu.
„Bežne v tomto čase evidujeme približne desať prípadov, zväčša s miernym priebehom, ktoré možno zvládnuť v domácej liečbe,“ vysvetlila pre televíziu RAI. Aktuálne je však situácia diametrálne odlišná. „Máme dlhý zoznam pacientov s ťažkým priebehom a oddelenie je úplne zaplnené,“ dodala.
Podozrenie padá na surové mušle
Za pravdepodobný zdroj nákazy odborníci považujú konzumáciu surových mušlí. V regióne Kampánia sa síce hepatitída A objavuje častejšie v januári – najmä po sviatkoch, keď ľudia konzumujú morské plody bez tepelnej úpravy, aktuálny rozsah však vyvoláva obavy.
Carannante upozorňuje, že s blížiacou sa Veľkou nocou, keď je tradičná polievka z mušlí bežnou súčasťou jedálnička, môže riziko ešte narásť.
Očkovanie nie je samozrejmosť
Hoci ide o ochorenie, ktorému sa dá účinne predchádzať, vakcinácia v Taliansku nie je povinná. Výnimku tvoria len niektoré profesie, napríklad kuchári či zdravotníci. Veľká časť populácie tak zostáva bez ochrany.
Úrady sprísňujú dohľad
Regionálne orgány v Kampánii reagovali na zhoršujúcu sa situáciu sériou opatrení. Kontroly sa zintenzívnili v celom dodávateľskom reťazci mušlí a posilnili sa aj preventívne kroky.
V oficiálnom vyhlásení zdôraznili, že vývoj si vyžaduje maximálnu obozretnosť – najmä v oblasti bezpečnosti potravín, epidemiologického monitorovania a informovania verejnosti.