Pondelok23. marec 2026

Meloniová priznala porážku: Taliani odmietli reformu súdnictva a vyslali varovanie pravicovej vláde

Talianska premiérka Giorgia Meloniová hádže do volebnej schránky svoj hlas počas hlasovania v referende o ústavnej reforme súdnictva. (Zdroj: TASR/AP/Valentina Stefanelli/LaPresse)
RÍM - Talianski voliči v pondelok odmietli kľúčovú reformu súdnictva, ktorú presadzovala premiérka Giorgia Meloniová. Ukazujú to čiastočné výsledky sčítania hlasov, čo naznačuje problémy pre jej pravicovú koalíciu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Píšu o tom agentúry Reuters, ANSA a AFP.

Výsledky referenda

Za „Nie“ presadzované opozíciou sa podľa predbežných výsledkov vyjadrilo približne 54 percent voličov oproti 46 percentám pre „Áno“. Uviedol to štátny vysielateľ RAI na základe analýzy prvých výsledkov sčítavania hlasov.

Giorgia Meloniová v pondelok vyhlásila, že jej vláda bude rešpektovať rozhodnutie Talianov v referende o reforme súdnictva. „Taliani rozhodli a my rešpektujeme toto rozhodnutie. To však nemení nič na našom záväzku s vážnosťou a odhodlaním pokračovať v práci v prospech národa a plniť mandát, ktorý nám bol zverený,“ uviedla Meloniová vo videu zdieľanom na sociálnej sieti X.

Premiérka už predtým avizovala, že úspech alebo neúspech referenda neovplyvní, či jej vláda zotrvá alebo padne. Viaceré exit polly naznačovali tesné odmietnutie referenda a stále sa čaká na oficiálne výsledky po spočítaní hlasov.

Ústavná schválená reforma

Reformu súdnictva schválili obe komory parlamentu. Keďže si však vyžaduje zmenu ústavy, ústavný zákon musí potvrdiť aj referendum a v ňom sa za jeho schválenie musí vysloviť nadpolovičná väčšina voličov. Ide o kľúčový projekt pravicovej vlády premiérky Meloniovej a výsledok hlasovania preto bude dôležitou skúškou voličskej podpory.

Podpora a kritika reformy

Stúpenci zmien argumentujú, že zmodernizujú pomalý súdny systém a posilnia transparentnosť. Talianska pravica tiež tvrdí, že veľká časť justície je spojená s ľavicou. Podľa kritikov však reforma nerieši deklarované priority, zvýši politický vplyv na súdnictvo a ohrozí jeho nezávislosť.

Základom reformy je oddelenie kariérneho pôsobenia sudcov a prokurátorov, ktorí sa doteraz môžu rozhodnúť pre zmenu, hoci to zriedka využívajú. Ústavný zákon by tiež zaviedol nové samosprávne dozorné orgány pre obe skupiny a na výbere ich členov by sa podieľal parlament.

Napriek politickému sporu panuje v Taliansku široká zhoda, že justícia si vyžaduje reformu, hoci sa rôznia názory na to, ako to dosiahnuť. Právne konania často trvajú oveľa dlhšie ako v iných európskych krajinách a podľa jedného prieskumu len 40 percent Talianov justícii dôveruje.

