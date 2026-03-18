Ropná poistka pre Slovensko: Česko investuje do Družby! Ročne k nám dotečú milióny ton ropy

PRAHA - Česko je pripravené začať s investíciami potrebnými na spustenie reverzného toku cez ropovod Družba, ktorý by zaistil dodávky ropy na Slovensko. Po rokovaní s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) v Prahe to oznámil český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Do niekoľkých mesiacov by touto cestou bolo podľa neho možné prepraviť niekoľko desiatok tisíc ton ropy ročne a v horizonte dvoch až troch rokov by sa kapacita podľa neho dostala na asi dva až tri milióny ton ropy ročne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Čo sa týka reverzu, Slovensku sme ponúkli, že je možné využívať reverzný tok Družby. Inými slovami, že sme pripravení začať investíciu do technického opatrenia tak, aby sa ropa mohla dodávať z ČR na Slovensko. To isté sme otvorili aj v rámci ropovodov v zmysle koncových produktov, to znamená benzínu a nafty,“ povedal Havlíček.
Zdôraznil, že týmto krokom by sa posilnila energetická bezpečnosť v strednej Európe. „Zhodli sme sa na tom, že naštartujeme tento proces, to je zásadná správa. Inými slovami tým hovoríme, že posilňujeme energetickú bezpečnosť v rámci stredu Európy. Nebude to jednoduchý projekt, ale ak v budúcich dňoch a maximálne týždňoch dôjde k finálnej dohode, tak sme presvedčení, že to je kľúčový krok ako pre Slovensko, tak pre ČR, z ktorého môže mať prípadne benefit aj Maďarsko,“ dodal český minister.
Spoločná pracovná skupina
Saková dodala, že sa tým začne zaoberať pracovná skupina zložená z predstaviteľov spoločnosti Transpetrol a MERO, ktorá reverzný tok odskúša. „Po určitých investíciách, ktoré sa musia urobiť na oboch stranách, by sme vedeli za dva až tri roky transportovať dva až tri milióny ton ropy ročne,“ dodala ministerka. Podotkla, že obe strany sa pokúsia získať na investície prostriedky z Európskej komisie.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania. Slovenská informačná služba začiatkom marca vydala vyhlásenie, že podľa satelitných snímok nedošlo 27. januára k žiadnemu poškodeniu ropovodu. Ukrajina však tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského sa opravy na ropovode Družba chýlia ku koncu.