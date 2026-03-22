Nedeľa22. marec 2026, meniny má Beňadik, Benedikt, zajtra Adrián

PANIKA vo výťahu: Bábätku sa medzi dverami ZASEKLA ruka! Zúfalý krok vystrašenej matky

Bábätku sa vo výťahu v Indii zasekla ruka
Bábätku sa vo výťahu v Indii zasekla ruka (Zdroj: X/Surajit)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

PUNE – V západnej Indii juhovýchodne od Bombaja sa odohrala desivá situácia, ktorá mohla skončiť tragicky. Do výťahu nastúpila matka s dieťaťom no ani vo sne netušila, že čoskoro sa odohrá niečo desivé. Jej dieťaťu išlo doslova o život.

V Indickej Pune v západnej časti Indie sa dňa 7. marca odohral incident, pri ktorom tuhla krv v žilách. Bezpečnostná kamera zachytila dlhší úsek, ako sa vo výťahu presúvajú rôzni návštevníci. V jednom okamihu doň vstúpi aj matka s dieťaťom na rukách. 

Chytila sa dvier

Keď výťah zastaví na jednom z poschodí, matka vychádza von, no bábätku sa zasekne ruka priamo v šachte, kde sa zatvárajú dvere. V okamihu nastane panika. Ako uvádza India Today, dcérka sa chytila dvier práve vo chvíli, keď sa zatvárali. Celá dlaň a časť lakťa sa jej následne zasekli v medzere. 

Oproti stojaci muž v čiernom tričku si hneď všimol, čo sa deje a snažil sa dvere zastaviť. Pomáhať mu začal ďalší mladík v bielom tričku, ktorý bol v tom čase tiež vo výťahu. Znepokojená matka držala svoje dieťa v neprirodzenej polohe, aby mu neublížila. Ďalšia žena vo výťahu stláčala vo výťahu výstražný zvonček, aby privolala čo najskôr pomoc. Okrem toho striedavo viacerí stláčali gombík pre otvorené dvere, aby sa nezačali zatvárať a dieťaťu ešte viac neublížili. 

Rúčka bola zaseknutá viac ako minútu 

Nastala panika. Matka dala dieťa do rúk jedného z mužov a vyšla von z výťahu hľadať pomoc. Zrejme už nevládala, vyzerala ako staršia dáma. Jej dcérka mala po celý čas zastrčenú ruku v šachte. Následne pribehol na pomoc muž v ružovom. Postláčal nejaké gombíky, no nič sa nedialo.

Video je dlhé viac ako 2 a pol minúty a až v čase 2:15 sa snažia malú rúčku zo šachty vytiahnuť. Dovtedy sa pokúšali len zväčšiť medzeru vo dverách. Celé video je bez zvukového záznamu, ale dieťatko zrejme po celý čas plakalo. Nakoniec sa spoločnými silami podarí vyslobodiť malú rúčku zo šachty. Dieťa vyviazlo bez zranení len zázrakom. 

Viac o téme: PomocRukaBábätkoVýťahZáchranaNešťastieŠachtaDrámaPanikaIndiaPuneDvereZaeknutie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

KRVAVÝ incident na ihrisku:
KRVAVÝ incident na ihrisku: Dieťa zasiahla do krku zblúdená guľka! Armáda okamžite ruší všetky cvičenia
Zahraničné
Manžel načapal ženu s
Manžel načapal ženu s milencom v karavane: Nastala dráma, strhla sa krvavá bitka! Skončilo to na súde
Zahraničné
Opatrovateľka v jasliach dala
Opatrovateľka v jasliach dala deťom úmyselne preháňadlo: Jej dôvod vás šokuje! Rodičia zúria
Zahraničné
DRAMATICKÉ zábery z lyžiarskeho
DRAMATICKÉ zábery z lyžiarskeho strediska! VIDEO Dieťa viselo z lanovky, potom nasledoval tvrdý PÁD
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss: Slovenský futbal čaká zápas dvadsaťročia
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Slovenský futbal čaká zápas dvadsaťročia
Zoznam TV
Tréner Slovana Vladimír Weiss po výhre velebil Šporara: Je pre nás nenahraditeľný
Tréner Slovana Vladimír Weiss po výhre velebil Šporara: Je pre nás nenahraditeľný
Zoznam TV
Tréner Slovana Vladimír Weiss po domáci výhre s Podbrezovou: Ťažký zápas
Tréner Slovana Vladimír Weiss po domáci výhre s Podbrezovou: Ťažký zápas
Zoznam TV

Domáce správy

Čaká nás ďalšie zdražovanie:
Čaká nás ďalšie zdražovanie: Hore pôjde ropa, a aj palivá na Slovensku! Od kedy, pre koho a kde?
Domáce
TEST OSOBNOSTI Aký detektív
TEST OSOBNOSTI Aký detektív v tebe drieme – Sherlock, Monk či niekto iný?
hashtag.sk
Lajčák prelomil mlčanie: Epstein
Lajčák prelomil mlčanie: Epstein mi na rodinnej dovolenke ponúkal servis! O čo išlo?
Domáce
Meteorológovia hlásia: Február 2026 priniesol na Slovensku nadpriemerné množstvo vody a zrážok
Meteorológovia hlásia: Február 2026 priniesol na Slovensku nadpriemerné množstvo vody a zrážok
Bratislava

Zahraničné

Bábätku sa vo výťahu
PANIKA vo výťahu: Bábätku sa medzi dverami ZASEKLA ruka! Zúfalý krok vystrašenej matky
Zahraničné
FOTO Požiar zbrojovky v Pardubiciach.
OBROVSKÉ škody zbrojovky po požiare v Pardubiciach: Firma prvýkrát prehovorila o stámiliónoch korún
Zahraničné
Bomby a granáty mohli
Bomby a granáty mohli vybuchnuť priamo pred ňou: Žena (28) pri upratovaní špajze objavila tajný arzenál!
Zahraničné
Obliehanie Sarajeva: Boháči z
Obliehanie Sarajeva: Boháči z Talianska mali platiť agentúram za možnosť strieľať na civilistov
Zahraničné

Prominenti

3. kolo Let´s Dance:
3. kolo Let´s Dance: Krásne vyznanie lásky od Jakuba Dubayovej, Pocisková prvýkrát ukázala deti!
Domáci prominenti
Amanda Peet
Nočná mora hviezdnej herečky: Priznala ťažkú chorobu uprostred najhoršej rodinnej tragédie!
Zahraniční prominenti
Henrik Szabo v šou
Aquaman Henrik v šou Mama, ožeň ma: Uff... Za tieto slová ho ženy zožerú!
Domáci prominenti
Slovenská speváčka v slzách:
Slovenská speváčka v slzách: Mal to byť najkrajší deň ich života... Prišla obrovská rana!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robíte TO pred spaním?
Robíte TO pred spaním? Podľa odborníka je to ten NAJHORŠÍ čas, vaše telo chce vtedy niečo úplne iné!
Zaujímavosti
Toto sa deje s
Toto sa deje s telom pri pravidelnej konzumácii sardiniek
vysetrenie.sk
Kúpila si šteniatko, no
Kúpila si šteniatko, no po 3 mesiacoch prišiel šok: Keď sa na PSA pozrel odborník, OKAMŽITE volal zoo!
Zaujímavosti
NAJŤAŽŠIA otázka pri lúčení
NAJŤAŽŠIA otázka pri lúčení s miláčikom: Veterinár prezradil, že majitelia nakoniec vždy zvolia TOTO miesto!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Koniec luxusu len pre vyvolených? Čínsky miliardár chce jachty predávať za cenu malej Fabie
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Najdrahšie auto všetkých čias vyrobil prekvapivo Boeing: Jazdilo iba 13 km/h! (foto)
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)

Šport

Atlético vedenie v derby s Realom neudržalo: Hancko po veľkej bitke o Madrid smúti
Atlético vedenie v derby s Realom neudržalo: Hancko po veľkej bitke o Madrid smúti
La Liga
Kanonier Šporar zažil hviezdny večer: Slovan natiahol čiernu sériu tápajúcej Podbrezovej
Kanonier Šporar zažil hviezdny večer: Slovan natiahol čiernu sériu tápajúcej Podbrezovej
Niké liga
VIDEO Zapletalová bojovala so svetovou rekordérou: Slovenky vo finále útočili na stupeň víťazov
VIDEO Zapletalová bojovala so svetovou rekordérou: Slovenky vo finále útočili na stupeň víťazov
MS v atletike
VIDEO Ďalšia obrovská dráma: Aj tretie štvrťfinále Košíc pod Urpínom rozhodlo až predĺženie
VIDEO Ďalšia obrovská dráma: Aj tretie štvrťfinále Košíc pod Urpínom rozhodlo až predĺženie
Tipsport liga

Auto-moto

Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky

Kariéra a motivácia

Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Nikdy nehovorte toto svojmu šéfovi: jedna veta vás môže stáť miesto
Vzťahy na pracovisku
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Pravda o vysokých platoch: Toto vám nikto nepovie!
Mzda
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Získaj prácu

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Rady a tipy

Technológie

Francúzsko predstavilo jadrovú lietadlovú loď France Libre. 78 000 ton a viac ako 40 lietadiel
Francúzsko predstavilo jadrovú lietadlovú loď France Libre. 78 000 ton a viac ako 40 lietadiel
Výzbroj a zbrane
USA vysielajú do Hormuzského prielivu lietadlá A-10 a vrtuľníky Apache. Bližšie k bojisku, vyššie riziko
USA vysielajú do Hormuzského prielivu lietadlá A-10 a vrtuľníky Apache. Bližšie k bojisku, vyššie riziko
Moderná vojna a konflikty
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
Výzbroj a zbrane
Koľko stojí výcvik jedného pilota F-16? Cena šplhá do miliónov
Koľko stojí výcvik jedného pilota F-16? Cena šplhá do miliónov
Vojenská technika

Bývanie

Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba

Pre kutilov

Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželovi som objavila sms od asistentky: Myslela som si, že ma podvádza, no pravda bola ešte bolestivejšia
Partnerské vzťahy
Manželovi som objavila sms od asistentky: Myslela som si, že ma podvádza, no pravda bola ešte bolestivejšia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bábätku sa vo výťahu
Zahraničné
PANIKA vo výťahu: Bábätku sa medzi dverami ZASEKLA ruka! Zúfalý krok vystrašenej matky
Čaká nás ďalšie zdražovanie:
Domáce
Čaká nás ďalšie zdražovanie: Hore pôjde ropa, a aj palivá na Slovensku! Od kedy, pre koho a kde?
Bomby a granáty mohli
Zahraničné
Bomby a granáty mohli vybuchnuť priamo pred ňou: Žena (28) pri upratovaní špajze objavila tajný arzenál!
Obliehanie Sarajeva: Boháči z
Zahraničné
Obliehanie Sarajeva: Boháči z Talianska mali platiť agentúram za možnosť strieľať na civilistov

Ďalšie zo Zoznamu