PANIKA vo výťahu: Bábätku sa medzi dverami ZASEKLA ruka! Zúfalý krok vystrašenej matky

PUNE – V západnej Indii juhovýchodne od Bombaja sa odohrala desivá situácia, ktorá mohla skončiť tragicky. Do výťahu nastúpila matka s dieťaťom no ani vo sne netušila, že čoskoro sa odohrá niečo desivé. Jej dieťaťu išlo doslova o život.
V Indickej Pune v západnej časti Indie sa dňa 7. marca odohral incident, pri ktorom tuhla krv v žilách. Bezpečnostná kamera zachytila dlhší úsek, ako sa vo výťahu presúvajú rôzni návštevníci. V jednom okamihu doň vstúpi aj matka s dieťaťom na rukách.
Chytila sa dvier
Keď výťah zastaví na jednom z poschodí, matka vychádza von, no bábätku sa zasekne ruka priamo v šachte, kde sa zatvárajú dvere. V okamihu nastane panika. Ako uvádza India Today, dcérka sa chytila dvier práve vo chvíli, keď sa zatvárali. Celá dlaň a časť lakťa sa jej následne zasekli v medzere.
Oproti stojaci muž v čiernom tričku si hneď všimol, čo sa deje a snažil sa dvere zastaviť. Pomáhať mu začal ďalší mladík v bielom tričku, ktorý bol v tom čase tiež vo výťahu. Znepokojená matka držala svoje dieťa v neprirodzenej polohe, aby mu neublížila. Ďalšia žena vo výťahu stláčala vo výťahu výstražný zvonček, aby privolala čo najskôr pomoc. Okrem toho striedavo viacerí stláčali gombík pre otvorené dvere, aby sa nezačali zatvárať a dieťaťu ešte viac neublížili.
Rúčka bola zaseknutá viac ako minútu
Nastala panika. Matka dala dieťa do rúk jedného z mužov a vyšla von z výťahu hľadať pomoc. Zrejme už nevládala, vyzerala ako staršia dáma. Jej dcérka mala po celý čas zastrčenú ruku v šachte. Následne pribehol na pomoc muž v ružovom. Postláčal nejaké gombíky, no nič sa nedialo.
Video je dlhé viac ako 2 a pol minúty a až v čase 2:15 sa snažia malú rúčku zo šachty vytiahnuť. Dovtedy sa pokúšali len zväčšiť medzeru vo dverách. Celé video je bez zvukového záznamu, ale dieťatko zrejme po celý čas plakalo. Nakoniec sa spoločnými silami podarí vyslobodiť malú rúčku zo šachty. Dieťa vyviazlo bez zranení len zázrakom.