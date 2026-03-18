Neľútostná pomsta Iránu: Teherán po smrti kľúčového šéfa bezpečnosti sľubuje Izraelu krvavú odvetu

TEHERÁN - Veliteľ iránskej armády Amir Hatami v stredu vyhlásil, že Teherán podnikne „rozhodnú a neľútostnú“ odvetu za zabitie bezpečnostného šéfa Alího Larídžáního pri izraelskom leteckom útoku. „Odpoveď Iránu na atentát na tajomníka Najvyššej rady národnej bezpečnosti bude rozhodná a neľútostná,“ uviedol Hatami vo vyhlásení, informuje agentúra AFP.
Islamské revolučné gardy (IRGC), ktoré sú oddelené od iránskej armády, zase oznámili, že ich rakety „úspešne zasiahli viac ako 100 vojenských a bezpečnostných cieľov v srdci (Izraelom) okupovaných území“ v odvete za zabitie Larídžáního, jeho syna a asistenta, citovala iránsku tlačovú agentúru Fars stanica al-Džazíra.
Pri raketovom útoku Teheránu prišli o život na predmestí Tel Avivu dvaja ľudia, podľa izraelských médií starší pár. Zároveň informovali, že iránske strely poškodili aj jednu z vlakových staníc. IRGC tvrdia, že svoje ciele zasiahli raketami s viacerými hlavicami, ktoré sú navrhnuté na maximálne poškodenie izraelského viacvrstvového obranného systému.
Agentúra Fars tiež uviedla, že pohreb Larídžáního spolu s veliteľom jednotky Basídž Ghólamrezom Solejmáním, ktorý rovnako tak prišiel o život pri útoku izraelskej armády, bude v stredu 18. marca v Teheráne.