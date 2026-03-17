USA nepotrebujú nikoho: Trump po víťazstve nad Iránom posiela spojencom z NATO tvrdý odkaz

WASHINGTON - Väčšina krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) informovala Spojené štáty, že sa nechcú zúčastniť na vojenskej operácii USA proti režimu v Iráne, a to napriek tomu, že takmer všetky štáty so zásahom a jeho cieľmi jednoznačne súhlasili. V utorok to vyhlásil americký prezident Donald Trump s tým, že USA pre svoje úspechy už aj tak nepotrebujú a ani nechcú pomoc od svojich spojencov.
Trump podľa svojich slov vždy považoval NATO za „jednosmernú ulicu - budeme ich chrániť, ale oni pre nás neurobia vôbec nič, najmä v čase núdze“, uviedol na svojej sieti Truth Social. Vraj preto ho neprekvapilo, že sa „spojenci“ USA, ako ich v príspevku označil, nechcú do operácie proti Iránu zapojiť, hoci podľa neho súhlasili s postupom USA a tiež s tým, že Iránu nesmie byť dovolené disponovať jadrovými zbraňami.
„Našťastie sme iránsku armádu takmer úplne zničili - ich námorníctvo je preč, ich letectvo je preč, ich protilietadlová obrana a radary sú preč a možno, čo je najdôležitejšie, ich vodcovia prakticky na všetkých úrovniach sú preč a už nikdy nebudú ohrozovať nás, našich spojencov na Blízkom východe ani celý svet!,“ napísal republikánsky prezident.
A práve vzhľadom na tieto vojenské úspechy podľa Trumpa USA už viac „'nepotrebujú' ani nežiadajú pomoc krajín NATO“. „NIKDY SME JU NEPOTREBOVALI! To isté platí pre Japonsko, Austráliu alebo Južnú Kóreu. Pravda je taká, že - hovoriac ako prezident Spojených štátov amerických, ktoré sú zďaleka najmocnejšou krajinou na svete - NEPOTREBUJEME POMOC OD NIKOHO!“ zdôraznil Trump. Šéf Bieleho domu už v nedeľu vyhlásil, že NATO čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu riešiť situáciu v Hormuzskom prielive, kde prebiehajúca vojna značne narušila dopravu.