Nemeckí farmári žiadajú nižšiu mzdu pre sezónnych pracovníkov: Chcú úľavu až vo výške 20 %

BERLÍN - Poľnohospodársky sektor v Nemecku žiada zavedenie osobitných pravidiel týkajúcich sa minimálnej mzdy pre sezónnych pracovníkov v ovocinárstve a zeleninárstve. Zľava vo vzťahu k zákonnej minimálnej mzde by mala dosiahnuť 20 %, vyhlásil v utorok prezident Zväzu nemeckých farmárov (DBV) Joachim Rukwied. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Náklady na pracovnú silu by aj po úľave z minimálnej mzdy zostali v Nemecku výrazne vyššie ako v kľúčových konkurenčných krajinách Španielsku, Grécku alebo Poľsku, povedal Rukwied. Zníženie je však nevyhnutné na zabezpečenie budúcnosti produkcie ovocia a zeleniny, zdôraznil. Farmársky zväz a sedem ďalších poľnohospodárskych organizácií predložili odborný posudok, ktorý podľa nich dokazuje, že takáto úprava minimálnej mzdy by bola právne prípustná. Nerovnaké zaobchádzanie by bolo v tomto prípade objektívne odôvodnené, keďže má slúžiť na zabezpečenie zamestnanosti a sebestačnosti a dotknutí pracovníci by mali naďalej primeranú minimálnu ochranu, uviedol expert na pracovné právo Christian Picker.
Ministerstvo pôdohospodárstva však upozornilo, že výnimky sú neprípustné. Minimálna mzda je v zákone zakotvená ako absolútna spodná hranica, a to platí aj pre krátkodobých zamestnancov a sezónnych pracovníkov, uviedlo ministerstvo, pričom sa odvolalo na svoju internú analýzu.
Koncept „minimálnej mzdy druhej kategórie“ dôrazne odmietla aj nemecká odborová centrála DGB. „Minimálna mzda zabezpečuje, že mzdový dumping už nie je životaschopným obchodným modelom, a tým prispieva k spravodlivým a fungujúcim konkurenčným podmienkam. Toto musí zostať zachované,“ zdôraznil odborový predák Stefan Körzell. Zákonná minimálna mzda v Nemecku sa začiatkom tohto roka zvýšila z 12,82 eura na 13,90 eura za hodinu.