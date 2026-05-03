Merz chce s Trumpom spolupracovať aj napriek ich rozdielnym názorom

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že ak chce so Spojenými štátmi v rámci Severoatlantickej aliancie stále spolupracovať, musí akceptovať, že s prezidentom USA Donaldom Trumpom nezdieľajú vždy rovnaké názory. Spolupráce medzi krajinami sa Merz vzdať nechce, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Nevzdávam sa práce na transatlantických vzťahoch. A nevzdávam sa ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ povedal Merz v rozhovore pre televíziu ARD. Kancelár v apríli vyjadril pochybnosti ohľadom plánov USA na Blízkom východe. Vyhlásil, že krajina nemá stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a dodal, že v rokovaniach o ukončení vojny je Washington Teheránom „ponižovaný“. Trump následne nazval Merza „neschopným“ lídrom.
Merz obhajuje USA ako partnera
„Musím akceptovať, že americký prezident má na tieto otázky iný názor ako my. To však nemení nič na tom, že som naďalej presvedčený, že Američania sú pre nás dôležitými partnermi,“ vyhlásil nemecký líder.
V rozhovore Merz odmietol tvrdenia, že jeho kritika USA motivovala k rozhodnutiu stiahnuť amerických vojakov z Nemecka. Zdôraznil, že medzi týmto krokom a jeho vyjadreniami žiadny súvis nie je.
Ministerstvo obrany USA v piatok oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump v sobotu po otázke o dôvode tohto rozhodnutia neposkytol vysvetlenie, uviedol však, že príde väčšie zredukovanie.
Trump tlačí na Európu v obrane
Reuters pripomína, že americký prezident hovoril o znížení vojenskej prítomnosti USA v Nemecku už počas svojho prvého funkčného obdobia a opakovane vyzýval Európanov, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.