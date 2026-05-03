Rozstrel, aký tu ešte nebol: TOTO sú 3 páry, ktoré postúpili do FINÁLE Let's Dance!

BRATISLAVA - Semifinále je tu! Najlepší z najlepších zabojujú o svoje miesta. Súťažiaci nastupujú do 9.kola, v ktorom sa bude rozhodovať o tom, kto zabojuje o titul kráľa alebo kráľovnej tanečného parketu.
Nedeľa je opäť tu a s ňou aj poriadna dávka emócií na parkete! Tanečná šou Let's Dance sa blíži do finále a v dnešnom semifinále pôjde do tuhého. O postup zabojuje jediná žena proti trojici mužov – Zuzana Porubjaková, Ján Koleník, Kristián Baran a Jakub Jablonský.
V úvode moderátori šou Adam Bardy a Jana Kovalčíková povedali dnešný program - tanečníci si zatancujú jeden spoločenský tanec a jazzový tanec - charleston.
Prvý tanečný pár sa predstavil Ján Koleník a Dominika Rošková s tancom charleston, ktorý bol veľmi temperamentný s prudkými pohybmi rúk a nôh. Herec ukázal tanec plný energie. "Nikdy som ho netancoval, je to skvelý tanec," povedal po odtancovaní Koleník, ktorý uviedol, že takýto tanec mu dobíja baterky. "Veľmi dobrý začiatok," uviedla porotkyňa Laura Arcolin. Porotcovia Ján Ďurovčík a Tatiana Drexler nešetrili chválami, avšak predsa len si obaja všimli maličkú chybičku, ktorú Koleník urobil. Za svoje úvodné číslo si od poroty vyslúžili 38 bodov.
Ako druhý tanečný pár sa predviedli Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamac, ktorí počas týždňa si urobili menší jednodňový výlet. Odleteli do talianskeho Ríma, aby si to tam užili každý po svojom. Zuzana na kávičke a Matyáš po pamiatkach. "Strašne som si oddýchla," uviedla Porubjaková.
Porubjaková a Adamec zatancovali viedenský valčík od Sari Rikas s obravskou ľahkosťou a eleganciou. Od divákov si za svoj výkon vyslúžili standig ovation. Po odtancovaní obdarovali porotu darčekmi z Ríma a špeciálny darček dostal Ján Ďurovčík - novorodenecké body pre bábätko, ktoré sa mu má narodiť o pár mesiacov. "Nádherné číslo, trošku si zmúdrel, robíš tú revolúciu, ale už ju nepcháš do celého tanca. Nádherné číslo, dávam dole klobúk," povedal Ďurovčík, s ktorým sa zhodla aj Drexler: "Bol to fantastický výkon. Očarujúce a veľkolepé." Arcolin dokonca Zuzane povedala, že má nábeh do finále. Porota za vynikajúci tanec udelila 39 bodov.
Po prestávke na tanečný parket prišli svoje číslo ukázať Jakub Jablonský a Anička Riebauerová s tancom charleston. Aj tento tanečný pár si vyslúžil standing ovation nielen od divákov sále, ale aj od Tatiany Drexler a Richarda Genzera. Jablonský opäť ukázal výborne vymyslené číslo. "Skvelé číslo, perfektná robota, nemáám čo vytknúť," povedal Ďurovčík. Aj porotkyňa Arcolin bola z Jablonského nadšená, a preto si od poroty vyslúžil fantastických 38 bodov.
Kristián Baran a Eliška Betáková Lenčešová v upútavke zavítali na farmu Martina Baraga, ktorý je mnohým známy z reality show Farma. Vyskúšali si dojenie kozičky a obaja sa zhodli, že to bol jeden z najkrajších dní. "Veľmi som si to užila," povedala Eliška. Dvojica odtancovala vášnivú rumbu, plnú emócií, ktorá sa im náramne vydarila. "Neviem či existuje v tejto chvíli nejaká žena, ktorá by nechcela byť práve v tomto tvojom náručí. Tvoj pohľad, tá emócia, to na mňa išlo, bolo to nádherné. Viem si predstaviť, že aj moja žena by sa chcela unášať v tvojom náručí," nešetril slovami Ďurovčík, s ktorým sa zhodla celá porota. Podľa Arcolin je rumba jeden z najťažších tancov, no Baran ju zvládol na výbornú. "Keby mám osemnásť rokov, tak by som robila všetko pre to, aby som si získala vašu pozornosť. Tak prirodzene sa hýbeš, akoby si bol s tou rumbou narodený," povedala Drexler. Kristián s Eliškou získali od poroty 38 počet bodov. Táto dvojica uzavrela prvú polovicu tancov.