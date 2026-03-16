Podľa Blanára konflikt na Blízkom východe ohrozuje energie a je potrebné preveriť aj stav ropovodu Družba

BRATISLAVA/BRUSEL – Situácia na Blízkom východe a jej vplyv na globálnu bezpečnosť a energetické trhy patrili medzi kľúčové témy pondelkového zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Šéfovia európskych diplomacií diskutovali o možných dôsledkoch konfliktu, pričom podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára ide o mimoriadne citlivú otázku so zásadným vplyvom na Európsku úniu. Informoval o tom Komunikačný odbor rezortu diplomacie (MZVEZ) SR.

Ohrozenie svetového obchodu energiami

„Všetci sme skonštatovali, že situácia na Blízkom východe predstavuje obrovské ohrozenie svetového obchodu predovšetkým s ropou a plynom. Dôsledky vidíme už v súčasnosti v náraste cien energií, najmä ropy, ktorej cena síce kolíše, avšak stále zostáva na vysokej úrovni,“ uviedol Blanár.

Zdôraznil tiež, že Blízky východ patrí medzi kľúčové svetové regióny z hľadiska produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu s významným vplyvom na stabilitu svetových energetických trhov. Ak by sa konflikt ďalej rozširoval, môže to mať veľmi vážne dosahy na svetové trhy a na energetickú bezpečnosť Európskej únie, upozornil šéf slovenskej diplomacie.

Súčasne poukázal na potrebu stabilizácie dodávok energetických surovín do Európy. „Pre Slovensko je dôležité hľadať riešenia, ktoré pomôžu stabilizovať dodávky ropy na európsky trh. Ruská ropa pritom v súčasnosti nie je na sankčnom zozname a Slovensko má stále výnimku na jej dovoz, čo môže čiastočne pomôcť riešiť vzniknutú situáciu,“ dodal Blanár.

Ako ďalej priblížil, jediným dlhodobým riešením je podľa európskych ministrov diplomatické urovnanie konfliktu. Spoločne preto zdôraznili potrebu čo najskôr obnoviť rokovania medzi všetkými stranami, keďže pokračujúca eskalácia by mohla ešte viac prehĺbiť nestabilitu v regióne a následne na svetových energetických trhoch.

Situácia okolo ropovodu Družba naďalej vyvoláva pochybnosti

V úvode rokovania vystúpil prostredníctvom videohovoru aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Podľa Blanárových slov však ukrajinská strana stále neposkytla dostatočné informácie v súvislosti s ropovodom. „Opäť sme sa dozvedeli, že ropovod Družba by podľa Ukrajiny mohol byť k dispozícii až o šesť týždňov. Tých termínov už však bolo viacero a stále sme sa nedopracovali k tomu, čo sme spoločne vyrokovali aj s Európskou komisiou – aby na miesto prišla expertná skupina, ktorá by posúdila skutočný stav,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Slovenská vláda považuje doterajšie informácie o poškodení ropovodu vrátane brífingu s veľvyslancami, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň na Ukrajine, za nedostatočné. „My máme rovnako zábery, ktoré hovoria o niečom inom. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa situácia preverila priamo na mieste za účasti expertov, ktorí by mohli pomôcť tiež pri prípadnej oprave ropovodu,“ zdôraznil Blanár s tým, že odmietavý prístup zo strany Ukrajiny je neprijateľný a vyvoláva dohady, ktoré jej neprospievajú. „Stráca tým kredibilitu, pretože je to asociovaná krajina, ktorá má napĺňať svoje povinnosti, čo sa v tomto prípade týka poskytnutia informácií a kooperácie,“ dodal minister.

SR dlhodobo zdôrazňuje, že má záujem o partnerské a konštruktívne vzťahy s Ukrajinou. Zároveň však očakáva otvorenú spoluprácu pri riešení otázok, ktoré majú priamy dosah na energetickú bezpečnosť regiónu. Blanár v tejto súvislosti ocenil podporu partnerov z členských štátov Európskej únie vrátane Českej republiky, ktorá rovnako ponúkla vedenie expertnej skupiny s cieľom posúdiť údajné poškodenie ropovodu.

