Pondelok16. marec 2026, meniny má Boleslav, zajtra Ľubica

Turecko varuje pred katastrofou: Odsudzuje izraelskú pozemnú operáciu v Libanone

Na snímke trosky z budov, ktoré zničili letecké útoky izraelskej armády v jednej zo štvrtí na juhu libanskej metropoly Bejrút. (Zdroj: TASR/AP/Bilal Hussein)
TASR

ANKARA - Turecko v pondelok odsúdilo pozemnú operáciu izraelskej armády v Libanone a varovalo pred „ďalšou humanitárnou katastrofou“ na Blízkom východe, informuje o tom agentúra AFP.

Turecko kritizuje izraelskú operáciu

„Rozhodne odsudzujeme izraelskú pozemnú operáciu v Libanone, ktorá zhoršuje nestabilitu v regióne,“ uviedlo vo vyhlásení turecké ministerstvo zahraničných vecí. „Implementácia genocídnej politiky a politiky kolektívneho trestu zo strany vlády (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua, tentoraz v Libanone, povedie k ďalšej humanitárnej katastrofe,“ dodal rezort diplomacie.

Izrael začal pozemné útoky na Hizballáh

Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na juhu Libanonu začala „lokálne pozemné operácie“ proti libanonskému militantnému šiitskému hnutiu Hizballáh. Izrael vystupňoval svoje útoky na Libanon po tom, čo Hizballáh 2. marca vypálil niekoľko rakiet na Izrael ako odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího z 28. februára. Spojené štáty a Izrael v ten deň spoločne zaútočili na Irán, ktorý následne reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva v pondelok uviedlo, že pri izraelských útokoch prišlo v krajine o život už najmenej 886 ľudí vrátane 67 žien a 111 detí, kým viac než 2000 ďalších osôb utrpelo zranenia.

Nová vlna útokov: Izrael udrel na ciele v Iráne, hlásia veľké škody!
Francúzsko je pripravené poskytnúť miesto na rokovania o prímerí medzi Izraelom a Libanonom, tvrdí Macron
Irán odoláva úderom Izraela a USA: Pád režimu nehrozí, udržuje si kontrolu nad verejnosťou
Macron vyzval Izrael na zastavenie ofenzívy: Hizballáhu odkázal, aby okamžite ukončil útoky
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Absolútny hazard! Vodiči ignorovali výstražnú signalizáciu "Stop" na priecestí
Šéf PPA a minister vystúpili na tlačovej konferencii proti tvrdeniam mimovládnej organizácie
Prezentácia nových prvkov a vybavenia v Škole v prírode
Cestní piráti majú PO CHLEBE! Nová hranica pokút, za prešvihnutie rýchosti v obci zaplatíte aj 600 eur!
Polícia obvinila 71-ročného muža, ktorý jazdil vo Svite opitý a havaroval
Polícia obvinila troch mužov v Poprade: Vydierali konateľa firmy a fyzicky ho napadli
Krach slovenského výrobcu alkoholu: Mega dlhy a vyšetrovanie pre eurofondy. Zaplatíme milióny z našich daní?
Príšerné následky vojny: V Iráne padá toxický dážď! Pre ľudí je nebezpečný
Turecko varuje pred katastrofou: Odsudzuje izraelskú pozemnú operáciu v Libanone
Pavel si pozval ministerku financií a opäť kritizoval český rozpočet na obranu
Ministri EÚ schválili sankcie voči 19 iránskym predstaviteľom a subjektom
VIEME PRVÍ! Úžasná správa: Známa markizáčka sa po prvýkrát stane mamou
Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!
Ľadová sprcha pre Victoriu Beckham: Verejné vyznanie od Brooklyna SVOKRE... Mamu ODIGNOROVAL!
Obrovský ÚSPECH susedného Česka: Po 30 rokoch získali prestížneho OSCARA!
Toto sú najobávanejšie lekárske vyšetrenia: Bojíte sa ich aj vy?
PRVÝKRÁT v živote ochutnal čaj: Úprimná reakcia muža sa stala hitom internetu! Žil v Británii a NIKDY nepil čaj?
Keď ho uvidela, zostala v šoku: Majiteľka prišla po svojho pudla, no v salóne našla TOTO!
Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)

Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Čína V SPÄTNOM ZRKADLE: Ohňostroje Ferrari, katastrofa McLarenu a potvrdil Antonelli titulový potenciál?
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno" na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Vedci konečne vyriešili 50-ročný spor o Mesiaci. Nová analýza Apollo hornín mení pohľad na jeho magnetické pole
Terminátor už nie je len film. Humanoidné roboty Phantom Mk-I sa už testujú blízko frontu na Ukrajine
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Straty ruských tankov prudko klesli. Analytici hovoria o zmene taktiky
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto zabíja aj silné manželstvá: Začína sa to úplne nevinne a väčšina párov si to nevšimne
Cestní piráti majú PO CHLEBE! Nová hranica pokút, za prešvihnutie rýchosti v obci zaplatíte aj 600 eur!
Príšerné následky vojny: V Iráne padá toxický dážď! Pre ľudí je nebezpečný
Šok pre otca štyroch detí: Chcel rodinu uživiť dvomi prácami, štátu musí vrátiť vyše 5-tisíc eur!
Slovensko a Maďarsko postavia PRODUKTOVOD: Nové prepojenie rafinérií posilní energetickú bezpečnosť

