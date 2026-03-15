Vodca KĽDR Kim spolu s dcérou dohliadal na test salvových raketometov

PCHJONGJANG - Severná Kórea (KĽDR) v sobotu uskutočnila test svojich salvových raketometov určených na odpaľovanie 600-milimetrových rakiet schopných niesť jadrové hlavice. Na test osobne dozeral vodca krajiny Kim Čong-un a jeho dcéra Kim Čchu-e. Susedná Južná Kórea tvrdí, že jej severný sused odpálil celkovo 10 rakiet. Informuje o tom agentúra AFP a Jonhap.
Cvičenie podľa Kima vyvolá u nepriateľov KĽDR „v dosahu 420 kilometrov pocit neistoty“, ako aj „hlboké pochopenie ničivej sily taktických jadrových zbraní“, informovala agentúra KCNA. Vypálené rakety podľa severokórejskej agentúry zasiahli cieľ na ostrove vo východnej časti Kórejského mora vzdialený viac ako 360 kilometrov. Vodca Kim označil salvové raketomety ako „veľmi smrtiacu, ale atraktívnu zbraň“.
Južná Kórea už testy odsúdila a označila ich za „provokáciu a porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN“. Pchjongjang vyzvala, aby s takýmito aktivitami okamžite prestal. KĽDR však vyhlásila, že bude takéto testy vykonávať pravidelne s cieľom overiť odstrašujúcu silu KĽDR. Test sa uskutočnil niekoľko dní po tom, čo Južná Kórea a Spojené štáty tento týždeň začali svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia s názvom Freedom Shield.