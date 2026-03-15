MIMORIADNY ONLINE Trump šokoval vyhlásením o Iráne: Prímerie? Podmienky zatiaľ nestačia!

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)
WASHINGTON - Irán je ochotný rokovať o prímerí v súčasnom konflikte, povedal v telefonickom rozhovore so spravodajskou televíziou NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal však, že on zatiaľ nie je pripravený dohodu s Iránom uzavrieť. Podmienky navrhnuté Iránom zatiaľ nie sú dosť dobré. Aké konkrétne podmienky by mala prípadná dohoda spĺňať, však nespresnil.

7:44 Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že izraelskí vojaci na Západnom brehu Jordánu zabili štyroch Palestínčanov - manželský pár a ich dve deti. Píše o tom agentúra AFP. Palestínsky Červený polmesiac informoval, že telá obetí vytiahli z vozidla, na ktoré izraelské sily zaútočili v meste Tammún. Izraelská armáda podľa vlastných vyjadrení ich smrť vyšetruje.

6:41 Spojené arabské emiráty (SAE) majú právo brániť sa proti pokračujúcim iránskym útokom, rozhodli sa však pre zdržanlivosť. V sobotu to na sociálnej sieti X uviedol poradca prezidenta SAE Anwar Karkáš, informuje agentúra AFP. „SAE majú právo brániť sa proti tejto vnútenej teroristickej agresii, naďalej však uprednostňujú rozum a logiku, zachovávajú zdržanlivosť a hľadajú východisko pre Irán a celý región,“ napísal Karkáš. Vláda v Abú Zabí sa podľa neho „až do poslednej chvíle úprimne snažila sprostredkovať rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, aby k tejto vojne nemuselo dôjsť“.

Irán sa musí vzdať jadrových ambícií

Trump v takmer 30-minútovom rozhovore uviedol, že súčasťou dohody by malo byť, aby sa Irán úplne vzdal svojich jadrových ambícií, podrobnosti však odmietol oznámiť. Jeho výroky prichádzajú po tom, ako agentúra Reuters uviedla, že Trumpova administratíva odsunula snahy o posun rozhovorov o ukončení vojny.

Trump zároveň uviedol, že Spojené štáty spolupracujú s ďalšími krajinami na zabezpečení bezpečnosti Hormuzského prielivu, kadiaľ prechádza veľká časť svetových dodávok ropy. Blokovanie prielivu vyvolalo prudký rast cien ropy. Viaceré krajiny sa podľa neho zaviazali pomôcť zabezpečiť prieliv, odmietol však uviesť ich mená. V rozhovore poznamenal, že nie je jasné, či Irán do prielivu umiestnil míny, armáda však bude prieliv veľmi dôkladne prehľadávať a verí, že sa pripojí aj ďalšie krajiny, ktoré kvôli tomu nemajú prístup k rope. Zdráhal sa ale odpovedať na otázku, či americké námorníctvo začne sprevádzať lode prielivom. "O tom vám nechcem nič hovoriť," uviedol, dodal ale, že "je to možné".

Nad panorámou Dubaja v Spojených arabských emirátoch je vidieť záblesk projektilu.

Prekvapila ho reakcia Iránu

Trump tiež povedal, že ho prekvapilo, že Irán v reakcii na americko-izraelskú operáciu zaútočil aj na ďalšie krajiny na Blízkom východe. K sobotňajším americkým útokom na ostrov Charg uviedol, že táto akcia "úplne zničila" väčšinu ostrova a dodal, že je možné, že naň "ešte párkrát udrieme len tak pre zábavu". Na ostrove sa nachádza dôležitý ropný terminál. Trump ale zdôraznil, že armáda nezasiahla energetické ciele, pretože ich obnova by trvala roky.

Spochybnil tiež, či je nový iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí vôbec nažive, pretože sa doteraz neobjavil na verejnosti. "Počul som, že nie je nažive, a ak je, mal by pre svoju krajinu urobiť niečo veľmi šikovné, a to vzdať sa," dodal Trump. V rozhovore Trump tiež ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v súvislosti s konfliktom na Ukrajine uviedol, že s ním je "oveľa ťažšie uzavrieť dohodu" ako s ruským prezidentom Vladimir Putin. Jeho výroky prichádzajú po tom, ako sa na Spojené štáty zniesla kritika svetových lídrov kvôli zmierneniu sankcií na ruskú ropu s cieľom obmedziť prudký rast cien ropy na svetových trhoch.

MIMORIADNY ONLINE Trump šokoval
Operácia môže trvať aj dlhšie

Vojna proti Iránu začala minulý mesiac spoločnými útokmi izraelských a amerických síl, na ktoré Irán odpovedal útokmi na ciele v Izraeli a v susedných krajinách. Od začiatku konfliktu prišlo o život trinásť aktívnych amerických vojakov, vrátane šiestich členov posádky tankovacieho lietadla, ktorí zomreli v piatok pri havárii v Iraku.

V posledných dvoch týždňoch administratíva poskytovala zmiešané signály ohľadom cieľov amerických vojsk a dĺžky konfliktu. Trump striedavo uvádzal, že operácia môže trvať mesiac aj dlhšie, inokedy tvrdil, že "sme výrazne pred plánom" a že "prakticky už niet čo napadnúť". V sobotu prezident dodal, že "jediná sila, ktorú majú, a ktorá môže byť rýchlo odstránená, je schopnosť zhadzovať míny alebo strieľať strelami s relatívne krátkym dosahom. Keď skončíme s pobrežím, túto silu už mať nebudú". Trump tiež uviedol, že väčšinu iránskych rakiet a dronov americké sily už zničili a že cieľom bolo zlikvidovať aj ich výrobné kapacity. "Do dvoch dní to bude úplne zdecimované," vyhlásil. Tým naznačil, že americká armáda plánuje pokračovať v obmedzovaní vojenských možností Iránu, pričom dôležité energetické infraštruktúry vraj neboli cieľom útokov.

Súvisiace články

aktualizované Donald Trump
MIMORIADNE Obrovský útok USA na Irán: Zasiahli strategický ostrov! Nazúrený Teherán sľubuje odvetu
Zahraničné
Profesor Süe-čchin Ťiang
Čínsky Nostradamus šokoval svojimi proroctvami: Predpovedá koniec vojny s Iránom! Jeho veštby sa plnia
Zahraničné
FOTO Dym stúpa nahor po
MIMORIADY ONLINE Prístav Fudžajra v Emirátoch je v plameňoch! Strategický ropný terminál je ochromený
Zahraničné
Konflikt v Jemene neutícha
VAROVANIE pre spojencov USA, do vojny na Blízkom východe sa môže zapojiť aj RADIKÁLNA skupina: Možné scenáre vývoja!
Zahraničné

Krátko po PLASTIKE robí odvážny krok: Azra Sokira ide do boja!
Krátko po PLASTIKE robí odvážny krok: Azra Sokira ide do boja!
Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Koleník sa neovládol! Takto sa predvádzal pred našou kamerou: Jano, ideeeeš
Koleník sa neovládol! Takto sa predvádzal pred našou kamerou: Jano, ideeeeš
Ľubomír Galko
Galko navrhol,aby medzi subjekty verejného práva patrili aj združenia obcí
Pohoreli by ste na
Pohoreli by ste na tohtoročnej MATURITE? KVÍZ Otestujte si, ako by ste zvládli test zo slovenského jazyka!
Pozor! Pokuta až 10
Pozor! Pokuta až 10 tisíc eur: Stačí, keď urobíme na prechádzke vec, o ktorej si myslíte, že je v POHODE
Vinšpacírka v Banskej Bystrici prinesie novinku: Večerná tančiareň na námestí
Vinšpacírka v Banskej Bystrici prinesie novinku: Večerná tančiareň na námestí
DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ
DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ jazda vodiča, VIDEO ma cyklistov sa rýchlosťou 150 km/h! Minul ich len o centimetre
Tisícky ľudí demonštrovali v
Obrovský problém Nemecka: Nová štúdia desí! Každý druhý moslim v krajine je islamista
Stíhacie stíhačky Chengdu J-20
Napätie pri Taiwane opäť rastie: Čínske stíhačky sa po pauze vrátili k ostrovu!
Švajčiarsko tvrdo zasiahlo: Odmietlo
Švajčiarsko tvrdo zasiahlo: Odmietlo prelety dvoch amerických vojenských lietadiel
Tlačová konferencia Fight Night
Známa Slovenka RISKUJE po nedávnej operácii: Z toho, čo s doktorom vymysleli, odpadnete!
Vizváryová mení rétoriku a
Kollárova EX Laura Vizváryová mení rétoriku: Borisa chce naspäť!… S touto podmienkou
Jakubiskova dávna láska: Nezvláda
Jakubiskova dávna láska: Nezvláda starnutie... Dlhé roky sa skrýva!
Ján Kraus
Český moderátor Jan Kraus sebavedome: Vďaka mne spoznal svet Slovensko! O čom to hovorí?
Kód Noe aktivovaný: Ak
Kód Noe aktivovaný: Ak máte jednu z TÝCHTO 8 krvných skupín, možno v sebe nesiete genetický dôkaz biblickej potopy!
Myslíte si, že by
Myslíte si, že by ste to zvládli aj vy? Režisér filmov pre dospelých šokuje: TÚTO prácu zvládne len hŕstka mužov!
Tento každodenný zvyk bol
Tento každodenný zvyk bol dlho považovaný za zdravý: Nové štúdie to popierajú, skoncujte s ním aj vy!
Bola 18 dní v
Bola 18 dní v kóme a tvrdí, že navštívila PEKLO: Ak uvidíte TÚTO postavu, ešte nie je koniec! Čo zažila na druhom svete?
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)

ZPH 2026 Gesto za gestom od Ukrajiny a ďalší bojkot ceremoniálu: Najhoršie hry v histórii
ZPH 2026 Gesto za gestom od Ukrajiny a ďalší bojkot ceremoniálu: Najhoršie hry v histórii
VIDEO Slafkovský bodoval, ale nezabránil prehre, Regenda a Pospíšil opäť nehrali, Černák sa vrátil
VIDEO Slafkovský bodoval, ale nezabránil prehre, Regenda a Pospíšil opäť nehrali, Černák sa vrátil
Nová éra Formuly 1, diel druhý: Online prenos z Veľkej ceny Číny 2026
Nová éra Formuly 1, diel druhý: Online prenos z Veľkej ceny Číny 2026
ZPH 2026 Víťazná rozlúčka chlapcov spod Tatier: Slovensko oslavuje historicky najlepšie umiestnenie
ZPH 2026 Víťazná rozlúčka chlapcov spod Tatier: Slovensko oslavuje historicky najlepšie umiestnenie
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
TOP zručnosti 2026: Čo si nechať preplatiť a ako získať kurz od štátu zadarmo?
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Traja renomovaní experti hodnotia úder na Irán. Posúva sa svet nebezpečne blízko k tretej svetovej vojne?
Traja renomovaní experti hodnotia úder na Irán. Posúva sa svet nebezpečne blízko k tretej svetovej vojne?
Tieto bežné zlozvyky spôsobujú, že tvoj Android telefón stráca batériu oveľa rýchlejšie. Stačí pár zmien a výdrž sa zlepší
Tieto bežné zlozvyky spôsobujú, že tvoj Android telefón stráca batériu oveľa rýchlejšie. Stačí pár zmien a výdrž sa zlepší
Stephen Hawking varoval, že ľudstvo môže zaniknúť. Toto je 5 hrozieb, ktorých sa obával najviac
Stephen Hawking varoval, že ľudstvo môže zaniknúť. Toto je 5 hrozieb, ktorých sa obával najviac
Posledné útoky iránskych dronov Shahed zvýšili dopyt po ukrajinskom „zabijakovi Shahedov“. Kyjev tieto interceptory zatiaľ neplánuje exportovať
Posledné útoky iránskych dronov Shahed zvýšili dopyt po ukrajinskom „zabijakovi Shahedov“. Kyjev tieto interceptory zatiaľ neplánuje exportovať
Vyzerá farba na stenách trocha inak, ako ste čakali? Môže byť za tým detail, ktorému venuje pozornosť len málokto
Vyzerá farba na stenách trocha inak, ako ste čakali? Môže byť za tým detail, ktorému venuje pozornosť len málokto
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent

Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Český lev 2026: Anna Geislerová hviezdou večera, nechýbala krásna Táňa Pauhofová či Zea s priateľom
Český lev 2026: Anna Geislerová hviezdou večera, nechýbala krásna Táňa Pauhofová či Zea s priateľom
Pohoreli by ste na
Pohoreli by ste na tohtoročnej MATURITE? KVÍZ Otestujte si, ako by ste zvládli test zo slovenského jazyka!
DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ
DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ jazda vodiča, VIDEO ma cyklistov sa rýchlosťou 150 km/h! Minul ich len o centimetre
Tisícky ľudí demonštrovali v
Obrovský problém Nemecka: Nová štúdia desí! Každý druhý moslim v krajine je islamista
MIMORIADNY ONLINE Trump šokoval vyhlásením o Iráne: Prímerie? Podmienky zatiaľ nestačia!

