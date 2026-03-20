Varovanie pred nevyhovujúcou naberačkou na špagety: POZOR, ešte stále môže byť v obchodoch

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Holandska. Ide o naberačku na špagety, pri ktorej sa zistila hodnota migrácie niklu prekračujúca maximálny povolený limit. Informovali o tom z odboru komunikácie úradu.
„ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uviedol úrad.
Ozrejmil, že riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke, avšak u osôb trpiacich alergiou na nikel môže predstavovať zdravotný problém.
„Akútna toxicita je nízka, avšak z dlhodobého hľadiska je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek výrobkom, z ktorých môže nikel potenciálne migrovať,“ dodal ÚVZ.