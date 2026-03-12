ONLINE Ruský útok na sever Ukrajiny zabil 15-ročné dievča: Jej rodičia sú zranení

KYJEV/MOSKVA - Pri ruskom útoku v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zomrelo v noci na dnes 15-ročné dievča, jej rodičia utrpeli zranenia, informovali ukrajinské úrady, ktoré citovala agentúra AFP. Moskva oznámila, že po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v ruskej Krasnodarskej oblasti, pri incidente nebol nikto zranený, uviedla agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
08:16 V noci Ukrajina zaútočila na ropnú čerpaciu stanicu „Tichoretskaja“ v Krasnodarskom kraji v Rusku. Na mieste vypukol rozsiahly požiar. Tichoretský ropný uzol je jedným z najväčších prekládkových miest ropy v južnom Rusku. Spravuje ho spoločnosť Tichoretsk-NEFT LLC, ktorá je súčasťou štruktúry Transnefť. Toto zariadenie slúži ako hlavný terminál na príjem, skladovanie a prepravu ropy hlavnými ropovodmi.
08:00 Podľa agentúry AFP poškodil ruský útok dve budovy v dedine Menska na okraji mesta Černihiv. "Nepriateľský útok stál život 15-ročného dievčaťa, ktorého rodičia boli zranení," uviedla radnica obce na facebooku bez toho, aby spresnila, či išlo o útok dronom alebo raketou. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že počas noci bolo nad ruskými regiónmi zachytených a zničených 80 ukrajinských dronov.
07:56 Ukrajinské médiá zverejnili dokument, ktorý ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poslalo 10. marca maďarskému veľvyslanectvu v Kyjeve. Uvádza sa v ňom, že navrhovaný termín návštevy maďarskej delegácie v Kyjeve je pre ukrajinskú stranu neprijateľný. Budapešti preto navrhli dohodnúť nový dátum prostredníctvom diplomatických kanálov. Na svojom webe o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC.