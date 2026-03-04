Izraelské lietadlo F-35 zostrelil na Teheráne iránsky Jak-130 ruskej výroby

TEHERÁN - Izraelské letectvo začalo ďalšiu rozsiahlu vlnu úderov na ciele v Teheráne, oznámila podľa agentúry AFP izraelská armáda s tým, že podrobnosti oznámi neskôr. V severozápadnej časti iránskej metropoly bola okolo 11:15 miestneho času (08:45 SEČ) hlásená mohutná explózia. Izraelské bojové lietadlo F-35 zostrelilo nad Teheránom iránske lietadlo ruskej výroby Jak-130, oznámila neskôr izraelská armáda.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac dnes na sieti X varoval, že ktokoľvek bude vymenovaný za nového iránskeho vodcu, bude "jasným cieľom eliminácie", ak bude pokračovať v snahe "zničiť Izrael", naďalej ohrozovať USA a utláčať iránsky ľud. Dlhoročný najvyšší duchovný vodca krajiny ajatolláh Alí Chameneí bol zabitý v sobotu, keď americko-izraelský útok na Irán začal.
Irán v odvete na sobotňajšie údery začal útočiť nielen na Izrael ale aj na štáty v Perzskom zálive, na území ktorých sa nachádzajú vojenské objekty. Zameriava sa však aj na civilné ciele. Dnešné zostrelenie cvičného bojového lietadla Jak-130 je podľa serveru The Times of Israel prvým zostrelením pilotovaného stroja izraelským lietadlom v súboji po viac ako 40 rokoch. Naposledy izraelské lietadlá zostrelili dva sýrske lietadlá MiG-23 v roku 1985 v Libanone.