Slovensko odsudzuje útok na Irán a je solidárna s krajinami Perzského zálivu, tvrdí Eštok

BRATISLAVA - Slovensko odsudzuje útok na Irán ako porušenie medzinárodného práva, uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok a vyjadril solidaritu s krajinami Perzského zálivu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár zároveň vyzval na diplomatické rokovania. Vyjadrenia prišli po mimoriadnej videokonferencii Európskej Únie reagujúcej na eskaláciu na Blízkom východe, informuje o tom nedeľňajšis tlačová správa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Videokonferenciu zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová a ministri a štátni tajomníci zhodnotili vývoj po spoločných útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán a odvetných útokoch Iránu. „Je poľutovaniahodné, že diplomacia opäť zlyhala a Blízky východ čelí riziku špirály vojenskej eskalácie. Slovensko odsudzuje útok na Irán ako porušenie medzinárodného práva. Vyjadrujeme zároveň plnú solidaritu s krajinami Zálivu, ktoré čelia útokom Iránu a podporujeme posilnenie angažovanosti EÚ ku krajinám Zálivu,“ informoval o postoji SR Eštok.
Partneri vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán, okamžitú deeskaláciu, návrat za rokovací stôl, rešpektovanie medzinárodného práva a ochranu civilného obyvateľstva. Minister zahraničných vecí privítal spoločný postoj štátov EÚ s cieľom apelovať na diplomatické rokovania. „Slovenská republika je konzistentným obhajcom dodržiavania medzinárodného práva bez uplatňovania dvojakého metra pre väčšie i menšie krajiny, a to vo všetkých prípadoch a konfliktoch vo svete. Je nevyhnutné vrátiť sa späť k diplomatickým rokovaniam,“ zdôraznil Blanár.
Slovensko na zasadnutí tiež poukázalo na potenciálne negatívne dôsledky aktuálnej krízy na globálny obchod a ceny ropy. „Aj v tejto súvislosti som preto opätovne požiadal Európsku komisiu o spoluprácu pri realizácii spoločnej prieskumnej misie s cieľom preveriť situáciu s ropovodom Družba priamo na mieste. Prioritou ostáva urýchlené obnovenie dodávok ropy berúc do úvahy hrozbu zablokovania dodávok cez Hormuzský prieliv,“ upozornil Eštok.
Zástupcovia diplomacií na videokonferencii diskutovali súčasne o situácii diplomatického personálu a občanov EÚ nachádzajúcich sa na Blízkom východe a v krajinách Perzského zálivu. Zdôraznili, že prioritou je ich bezpečnosť a otvorili možnosti evakuácií. „Informoval som európskych partnerov, že Slovensko pripravuje prvé repatriačné lety, ktoré plánujeme zrealizovať z Jordánska, čo najskôr to bude logisticky a bezpečnostne možné,“ avizoval Eštok.
Podľa slov Blanára je slovenská diplomacia v aktívnom kontakte so slovenskými občanmi v regióne. „V prípade potreby sme pripravení pomôcť aj ďalším krajinám tak, ako sme to urobili už počas predchádzajúcich evakuačných letov, kedy Slovensko ako spoľahlivý a profesionálny partner dopravilo do bezpečia nielen občanov SR, ale tiež občanov iných štátov,“ vyhlásil minister.