Mladá vodička si z čelného skla neodstránila námrazu! S autom skončila na streche

(Zdroj: Policie ČR)
PÍSEK - Vo štvrtok ráno došlo v českej obci Bernartice k dopravnej nehode osobného vozidla Škoda Fabia. Mladá vodička si pred jazdou dostatočne neodstránila námrazu z čelného skla, čo viedlo k niekoľkým nárazom a prevráteniu auta.
Podľa českej polície vyšla devätnásťročná vodička Škody Fabia pri jednom z domov mimo cestu na trávnik, kde auto narazilo do voľne ležiaceho veľkého kameňa. Od neho sa odrazilo späť na cestu a zrazilo sa s protiidúcim vozidlom.
(Zdroj: Policie ČR)
Predbežná hmotná škoda bola odhadnutá na 90-tisíc českých korún. Príčiny nehody a okolnosti sú naďalej predmetom vyšetrovania.