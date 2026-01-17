Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa pokračuje: MAAE dohodla prímerie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/martin_33)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

KYJEV - Ukrajina kvôli ruským útokom už nemá ani jednu plne funkčnú elektráreň. Oznámil to dnes ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhal, uviedla spravodajská televízia ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podľa portálu denníka Ukraina pravda vyhlásil, že Ukrajina nedokáže pokryť viac ako tretinu energetických potrieb. Krajina chce pre energetickú krízu dovážať viac elektriny, pre napätú situáciu pripravuje online rokovania so spojencami z takzvanej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, známej tiež ako ramsteinská skupina. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

06:27 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v piatok uviedla, že sprostredkovala dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou o obmedzenom prímerí v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), aby sa mohli začať opravy jej zostávajúceho núdzového elektrického vedenia. Informuje o tom agentúra Reuters.

06:23 „Naše spravodajské služby hlásia, že Rusko sa pripravuje na nové masívne útoky. S partnermi hovoríme otvorene – o protivzdušných raketách aj o systémoch, ktoré naliehavo potrebujeme. Dodávky sú nedostatočné. Snažíme sa ich urýchliť a je kľúčové, aby nás naši partneri vypočuli,“ napísal na sieť X ukrajinský prezident Zelenskyj.

06:10 "Štátne podniky, zvlášť železnice a Naftohaz, musia nevyhnutne zabezpečiť, aby počas vykurovacej sezóny 2025 až 2026 bolo obstarané dostatočné množstvo elektriny, ktorá je potrebná na pokrytie najmenej 50 percent celkovej spotreby," povedal Šmyhal. Šmyhal nezverejnil žiadne informácie o tom, koľko elektriny v súčasnosti Ukrajina vyrába a dováža. Stanica ntv poznamenala, že tieto údaje Kyjev kvôli vojne tají.

Ukrajinská pravda napísala, že premiérka Julija Svyrydenková poverila ministra zahraničia Andrija Sybihu, aby v spolupráci s ministerstvom energetiky pripravili schôdzku kontaktnej skupiny, ktorá by sa zložitej energetickej situácii krajiny venovala. Termín rokovania zatiaľ Kyjev neoznámil. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko dnes oznámil, že kvôli ruským úderom na energetický sektor je v metropole mimoriadne zložitá situácia, takže je nevyhnutné uzavrieť školy. "Počnúc 19. januárom zostanú školy v hlavnom meste zatvorené do 1. februára," napísal Kličko na telegrame. Správa metropoly tiež uviedla, že v záujme energetických úspor zníži intenzitu mestského osvetlenia na zhruba jednu pätinu.

Energetická situácia zostáva napätá

Podľa večerného oznámenia Klička je teraz v hlavnom meste 67 viacposchodových obytných budov, ktoré sú bez tepla. Popoludní Kličko hovoril ešte o zhruba stovke domov. Po rozsiahlom ruskom útoku z 9. januára ich bez dodávok tepla bolo 6000. "Mesto robí všetko, aby sa nevyhnutné služby obyvateľom obnovili," uviedol primátor. Poznamenal, že situácia je zložitá. "Mrazy nekončia. A nepriateľ bude naďalej snažiť útočiť na naše mestá a infraštruktúru, aby Ukrajincov zlomil," varoval Kličko.

Ukrajinský červený kríž naďalej v Kyjeve prevádzkuje veľkokapacitné vyhrievané stany, kde sa ľudia môžu zohriať, získať teplé nápoje a dobiť mobilné telefóny. Tieto strediská sú novo dostupné aj v čase policajného zákazu vychádzania, ktorý úrady kvôli zložitej energetickej situácii zmiernili. Problémy s energiou má nielen Kyjev, ale aj Kyjevská, Dnepropetrovská, Odeská či Charkovská oblasť. Energetická núdza vyvoláva otázky, či úrady zachovajú možnosť prevádzkovať elektrické vykurovania. Šmyhal však ubezpečil, že v dohľadnej dobe sa nepočíta s odpojením obytných budov, ktoré na elektrické kúrenie spoliehajú. Vláda navyše zvažuje vyhlásiť elektrické vykurovanie bytových domov za kritickú infraštruktúru, napísala Ukrajinska pravda.

Deti čelia riziku podchladenia

Detský fond OSN (UNICEF) dnes podľa Reuters uviedol, že preteká s časom, aby pomohol obnoviť dodávky vody a tepla. "Deti a rodiny žijú v neustálom režime prežitia," uviedol fond. Uviedol, že deťom po celej Ukrajine hrozí kvôli ruským úderom na energetickú infraštruktúru a s tým súvisiaceho nedostatku generátorov podchladenie a že niektoré rodiny utesňujú okná plyšovými hračkami.

Zelenskyj v stredu uviedol, že mohol vyhlásiť stav núdze v energetickom sektore. Šmyhal dnes povedal, že aj napriek ruským útokom sa Ukrajine darí držať dostatočné rezervy palív a udržiavať funkčné dovozné trasy. "Od začiatku roka sa doviezlo vyše 200-tisíc ton palív. Každý deň dovážame tisíce ton benzínu a dieselu," povedal minister energetiky. Poznamenal, že Ukrajina má teraz v palivách rezervy na viac ako 20 dní. Ukrajinské čerpacie stanice teraz hlásia značný dopyt po palive, čo súvisí s veľkými ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru a pokračujúcimi výpadkami elektriny. Rusko počas svojej takmer štyri roky trvajúcej invázie na Ukrajinu opakovane ničí energetické objekty v susednej krajine, čo niekedy vedie k tomu, že milióny Ukrajincov musia v zime prežívať bez dodávok elektrického prúdu, vody i tepla

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viktor Orbán
Orbán varuje voličov: Ak voľby vyhrá probruselská opozícia, Maďarov pošle bojovať na Ukrajinu
Zahraničné
ľudia stoja pri vstupe
MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa na Ukrajine! Rusko zasiahlo všetky elektrárne a deti ohrozuje zima
Zahraničné
FOTO Petr Pavel
Pavel je na návšteve Ukrajiny, vo funkcii prezidenta po tretíkrát
Zahraničné
Cyprus flag fluttering in
Cyprus sa odstriháva od ruského kapitálu: Po ruskej agresii voči Ukrajine hľadá nové obchodné väzby
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Správy
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Správy
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ľadová sprcha pre maturantov:
Ľadová sprcha pre maturantov: Čas na štúdium sa im razantne SKRÁTIL, omyl v zákone? Ministerstvo sľubuje nápravu
Domáce
FOTO Slovensko kráča k ďalšiemu
Slovensko kráča k ďalšiemu jadrovému bloku: Fico v USA podpísal kľúčový DOKUMENT!
Domáce
FOTO Pozor na cestách! Slovensko
Pozor na cestách! Slovensko zahalí hmla až do soboty: Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou a smogom
Domáce
NEČAKANÝ KONIEC Zatvorili obľúbené lyžiarske stredisko. Hostilo aj majstrovstvá Slovenska: Vieme, čo je za tým
NEČAKANÝ KONIEC Zatvorili obľúbené lyžiarske stredisko. Hostilo aj majstrovstvá Slovenska: Vieme, čo je za tým
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Súd obmedzil zásahy imigračných
Súd obmedzil zásahy imigračných agentov voči protestujúcim v Minnesote: Trumpove hrozby nepomohli
Zahraničné
Operácia s vysokou cenou:
Operácia s vysokou cenou: Pri zajatí Madura zahynulo takmer 50 venezuelských vojakov
Zahraničné
Trump predstavil Radu mieru
Nečakaný krok USA: Trump vymenoval Rubia a bývalého premiéra Blaira do Rady mieru pre Gazu
Zahraničné
Jadrová elektráreň Dukovany
MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa pokračuje: MAAE dohodla prímerie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne
Zahraničné

Prominenti

Separova EX prežíva ťažké
Separova EX prežíva ťažké obdobie: Psychické problémy!
Domáci prominenti
Posledný odkaz moderátora Osťa
Posledný odkaz moderátora Osťa (†37): Jeho prísľub synčekovi láme srdce
Domáci prominenti
Vačkovej FOTO v plavkách:
Vačkovej FOTO v plavkách: Rakovina na nej zanechala stopy!
Domáci prominenti
Rihanna a A$AP Rocky
A$AP Rocky si pustil jazyk na špacír: Randiť s Rihannou ma donútila moja mama
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna
Náhoda alebo jasnovidectvo? Vlna zemetrasení naplnila varovanie známej veštkyne! Čo ďalšie predpovedala?
Zaujímavosti
Zabudnite na hodinové maratóny:
Zabudnite na hodinové maratóny: Odborníčka prezradila, čo ženy NAOZAJ CHCÚ! Väčšina mužov TO robí nesprávne
Zaujímavosti
Návod vedcov, ako sa
Návod vedcov, ako sa zbaviť mikroplastov v pitnej vode: Zvládnete to sami doma a prakticky zadarmo
vysetrenie.sk
Tajomná správa z vesmíru:
Tajomná správa z vesmíru: 10-sekundový záblesk spôsobil paniku medzi astronómami! Čo nám chce povedať?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)

Šport

Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Slováci v zahraničí
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Slovensko
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Atletika
Bodaj by sme mali viac takýchto Polákov: Pred desiatimi rokmi zomrela komentátorská legenda
Bodaj by sme mali viac takýchto Polákov: Pred desiatimi rokmi zomrela komentátorská legenda
Ostatné

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Trendy na trhu práce
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Rady a tipy

Technológie

Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
História
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Armádne technológie
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Veda a výskum
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
Správy

Bývanie

Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo

Pre kutilov

Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Feminity
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľadová sprcha pre maturantov:
Domáce
Ľadová sprcha pre maturantov: Čas na štúdium sa im razantne SKRÁTIL, omyl v zákone? Ministerstvo sľubuje nápravu
Slovensko kráča k ďalšiemu
Domáce
Slovensko kráča k ďalšiemu jadrovému bloku: Fico v USA podpísal kľúčový DOKUMENT!
Jadrová elektráreň Dukovany
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa pokračuje: MAAE dohodla prímerie v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne
Európska centrálna banka (ECB),
Zahraničné
Európa ako spasiteľ: Po Ukrajine sa ozvala o POMOC ďalšia krajina, ako odpovie Brusel?

Ďalšie zo Zoznamu