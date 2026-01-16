Nezvyčajné gesto prezidenta USA: Iránu poďakoval za zrušenie viac než 800 plánovaných popráv väzňov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v piatok nezvyčajne poďakoval iránskej vláde, že nepristúpila k popravám podľa jeho slov stoviek politických väzňov. Informovala o tom agentúra AP.
„Irán zrušil obesenie viac ako 800 ľudí,“ povedal Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu na víkend vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride. „Veľmi rešpektujem fakt, že to zrušili,“ doplnil. Trump rovnaký počet plánovaných popráv spomenul aj na svojej sociálnej sieti s tým, že k ním teraz nedôjde. „Ďakujem,“ napísal.
Šéf Bieleho domu v uplynulých dňoch naznačoval, že USA by mohli vojensky udrieť na Irán, ak vláda islamskej republiky začne hromadne zabíjať ľudí počas rozsiahlych protestov. O Iráne a tamojších protestujúcich predtým napísal: „Pomoc je na ceste.“ Na otázku, či to stále platí, však v piatok odpovedal: „Uvidíme.“
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra v súvislosti s ekonomickými problémami krajiny a prerástli do demonštrácií priamo ohrozujúcich teokratický režim, napísala AP. Zdá sa však, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí. V Teheráne sa neobjavili známky protestov už niekoľko dní a zdá sa, že tamojší život sa aspoň navokon vrátil do normálu, hoci prístup na internet je naďalej prerušený. Úrady nehlásili žiadne nepokoje ani v iných častiach krajiny.