Česká diplomacia dosiahla prepustenie Čecha väzneného vo Venezuele, uviedol Macinka

Ján Darmovzal je na slobode.
Ján Darmovzal je na slobode.
ČTK

PRAHA - Po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania sa podarilo prepustiť Čecha Jána Darmovzala väzneného vo Venezuele. Na mimoriadnej tlačovej konferencii to dnes ráno v snemovni oznámili minister zahraničia Petr Macinka (Motoristi) a premiér Andrej Babiš (ANO). Českého občana podľa Macinku prepustili dnes v noci okolo 04: 00 a je v celkom uspokojivom zdravotnom stave v Caracase. Česko pre neho do Venezuely posiela lietadlo.

Venezuelské úrady zadržali Darmovzala v septembri 2024 s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Česká diplomacia uviedla, že takéto tvrdenia chýbajú akýkoľvek reálny základ. S podobnou zámienkou venezuelské úrady zadržali aj ďalších zahraničných občanov. Českého občana mimovládna organizácia Foro Penal označila za človeka zadržiavaného za politickým účelom.

Jana Darmovzal je na slobode.
Jana Darmovzal je na slobode.

Čechbol podľa Macinku prepustený so skupinou ďalších väzňov z Írska, Rumunska, Nemecka, Albánska, Ukrajiny a Holandska. "Posielame tam lietadlo, ktoré už je vo vzduchu," povedal minister. Darmozobral už podľa Macinku telefonoval s rodinou a je v celkom uspokojivom zdravotnom i psychickom stave. Na palube českého lietadla je lekár a psychológ. Darmovzal by sa mal do Česka podľa Macinku vrátiť do niekoľkých dní.

Otec nevie kedy syn dorazí

Otec väzneného Čecha Oldřich Darmovzal dnes ČTK povedal, že zatiaľ vôbec nevie, kedy syn dorazí do Česka. Informácie o prepustení rodina má, volal im minister Macinka. "Po tých dňoch veľkého napätia je to pre nás veľká úľava. Odkedy to vyhlásil ich (venezuelský) predseda parlamentu, že budú prepúšťať, tak to trvalo dosť dlho. A tie prepúšťania prebiehali len po malých skupinkách. Bolo to napätie každý deň," uviedol otec.

Venezuelská vláda začala prepúšťať väčší počet politických väzňov minulý týždeň po tom, ako Spojené štáty na začiatku januára z Caracasu uniesli prezidenta Madura a neskôr pohrozili novej vláde ďalším vojenským zásahom. V stredu venezuelská opozícia na sociálnej sieti X zverejnila aktualizovaný zoznam 100 prepustených politických väzňov, ktorých sa jej zatiaľ podarilo potvrdiť. Darmovzal však na zozname nebol.

Polícia vyšetruje krádež vlámaním
Polícia vyšetruje krádež vlámaním do predajne na Viničnej ulici v Pezinku
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Peter Kotlár
AKTUÁLNE Polícia obvinila vládneho splnomocnenca Petra Kotlára!
Domáce
Nezodpovedný vodič v Nitre:
Nezodpovedný vodič v Nitre: Jazdil pod vplyvom rôznych drog
Domáce
HZS ratovala zraneného muža na Martinských holiach: Skončil po páde v nemocnici
HZS ratovala zraneného muža na Martinských holiach: Skončil po páde v nemocnici
Martin

To si robíte srandu?
To si robíte srandu? Zákazník zostal v šoku: Wolt si účtoval poplatok za zlé počasie! Firma vysvetľuje dôvody
Zahraničné
Ukrajinec musí vrátiť desaťtisíce
Ukrajinec musí vrátiť desaťtisíce eur sociálnej pomoci: Vlastní Porsche a lietal po celej Európe
Zahraničné
Hrozivá nehoda v Prahe!
Hrozivá nehoda v Prahe! Ženu zrazil autobus, dôsledky sú katastrofálne: AMPUTÁCIA oboch nôh
Zahraničné
Donald Trump
Biely dom pritvrdzuje: Trump sa nenechá odradiť od získania Grónska! Nevadia mu ani európski vojaci
Zahraničné

FOTO Simona Sima Hegerová
Speváčka Sima je zázrak prírody: V 6. mesiaci tehotenstva má na bruchu tehličky!
Domáci prominenti
Marcel Osťo Osztas
Hiphopový svet plače! Ťažko chorý moderátor Osťo (†37): Svoj BOJ o život prehral
Domáci prominenti
Freddie Mercury
Zomrela TAJNÁ dcéra (†48) Freddieho Mercuryho: Ťažký boj so vzácnym druhom rakoviny!
Zahraniční prominenti
50 rokov od premiéry
50 rokov od premiéry Sandokana: Slávny herec oslavuje 80-ku a... Aha, ako dnes vyzerá!
Zahraniční prominenti

Zabudnite na náhodu: Štúdia
Zabudnite na náhodu: Štúdia dokázala, že 99 % srdcových príhod sa dalo predpovedať! TOTO je najväčší problém
Zaujímavosti
poloha objektu Cloud-9
NAJVÄČŠIA záhada vesmíru: Vedci objavili TAJOMNÝ objekt Hubblovým teleskopom! Je to dôkaz temnej hmoty?
Zaujímavosti
Hotelová upratovačka prezradila šokujúce
Hotelová upratovačka prezradila šokujúce TAJOMSTVÁ hostí: TO, čo našla v izbách, vás ohromí! Vibrátor je len začiatok
Zaujímavosti
Vedci prinášajú nové poznatky
Vedci prinášajú nové poznatky o prerušovanom pôste: Benefity neprináša samotný pôst, ale tento dôležitý faktor
vysetrenie.sk

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!

VIDEO Federer sa vrátil sa Australian Open: Nastúpil na kurt a zdolal súčasnú hviezdu!
VIDEO Federer sa vrátil sa Australian Open: Nastúpil na kurt a zdolal súčasnú hviezdu!
Muži
VIDEO Regendova dvojminútovka snov! Najskôr narysoval geniálny pas a následne vymietol vinkeľ
VIDEO Regendova dvojminútovka snov! Najskôr narysoval geniálny pas a následne vymietol vinkeľ
Juraj Slafkovský
Tvrdé slová legendy United: Rooney pomenoval skutočný problém Manchestru, štipľavý odkaz hráčom
Tvrdé slová legendy United: Rooney pomenoval skutočný problém Manchestru, štipľavý odkaz hráčom
Premier League
VIDEO Problémy v raji? Declan Rice sa pustil do trénera Arsenalu… Vôbec nevie, o čom hovorí!
VIDEO Problémy v raji? Declan Rice sa pustil do trénera Arsenalu… Vôbec nevie, o čom hovorí!
Anglický ligový pohár

Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy

Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Rady, tipy a triky
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Rady, tipy a triky
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Zaujímavé pracovné ponuky

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Rady a tipy
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Rady a tipy

Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Windows
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Správy
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Armádne technológie
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Armádne technológie

Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!

Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie

