Česká diplomacia dosiahla prepustenie Čecha väzneného vo Venezuele, uviedol Macinka

PRAHA - Po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania sa podarilo prepustiť Čecha Jána Darmovzala väzneného vo Venezuele. Na mimoriadnej tlačovej konferencii to dnes ráno v snemovni oznámili minister zahraničia Petr Macinka (Motoristi) a premiér Andrej Babiš (ANO). Českého občana podľa Macinku prepustili dnes v noci okolo 04: 00 a je v celkom uspokojivom zdravotnom stave v Caracase. Česko pre neho do Venezuely posiela lietadlo.
Venezuelské úrady zadržali Darmovzala v septembri 2024 s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Česká diplomacia uviedla, že takéto tvrdenia chýbajú akýkoľvek reálny základ. S podobnou zámienkou venezuelské úrady zadržali aj ďalších zahraničných občanov. Českého občana mimovládna organizácia Foro Penal označila za človeka zadržiavaného za politickým účelom.
Čechbol podľa Macinku prepustený so skupinou ďalších väzňov z Írska, Rumunska, Nemecka, Albánska, Ukrajiny a Holandska. "Posielame tam lietadlo, ktoré už je vo vzduchu," povedal minister. Darmozobral už podľa Macinku telefonoval s rodinou a je v celkom uspokojivom zdravotnom i psychickom stave. Na palube českého lietadla je lekár a psychológ. Darmovzal by sa mal do Česka podľa Macinku vrátiť do niekoľkých dní.
Otec nevie kedy syn dorazí
Otec väzneného Čecha Oldřich Darmovzal dnes ČTK povedal, že zatiaľ vôbec nevie, kedy syn dorazí do Česka. Informácie o prepustení rodina má, volal im minister Macinka. "Po tých dňoch veľkého napätia je to pre nás veľká úľava. Odkedy to vyhlásil ich (venezuelský) predseda parlamentu, že budú prepúšťať, tak to trvalo dosť dlho. A tie prepúšťania prebiehali len po malých skupinkách. Bolo to napätie každý deň," uviedol otec.
Venezuelská vláda začala prepúšťať väčší počet politických väzňov minulý týždeň po tom, ako Spojené štáty na začiatku januára z Caracasu uniesli prezidenta Madura a neskôr pohrozili novej vláde ďalším vojenským zásahom. V stredu venezuelská opozícia na sociálnej sieti X zverejnila aktualizovaný zoznam 100 prepustených politických väzňov, ktorých sa jej zatiaľ podarilo potvrdiť. Darmovzal však na zozname nebol.