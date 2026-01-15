Do Grónska sa presúvajú VOJSKÁ európskych krajín! Rokovania s USA stroskotali

NUUK – Budúcnosť Grónska je naďalej neistá, no súčasná situácia je už alarmujúca. Spoločné stretnutia aj s Dánskom a USA nič nepriniesli, i keď to nedopadlo až takým fiaskom ako minuloročná návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome. Európske krajiny nechcú nechať nič na náhodu a presúvajú ku Grónsku svoje vojská. Dánsko sa už pripravuje na vojenské cvičenie.
Stretnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí medzi USA (Marco Rubio ), Grónsko (Vivian Motzfelftová) a Dánsko (Lars Lökke Rasmussen), ktoré sa konalo dňa 14. januára v Bielom dome, bohužiaľ nič neprinieslo. V dnešných hodinách, teda necelých 24 hodín po stretnutí štátnikov, už mieria k pobrežiu Grónska francúzske a nemecké bojové lode. Dánsko a jeho spojenci sa pripravujú na vojenské cvičenie. Informuje o tom Reuters.
USA ako problém
Americký prezident Donald Trump považuje Grónsko za dôležitú pevninu z hľadiska národnej bezpečnosti. USA tu musia mať vplyv, aby zabránili Rusku alebo Číne v okupácií ostrova. "Na stole sú všetky možnosti na zabezpečenie územia," dodal. Grónsko je formálne autonómnym územím dánskeho kráľovstva. Trump okrem toho pri každej príležitosti vyhlasuje, že Dánsko už v súčasnosti nie je schopné poskytovať Grónsku dostatočnú ochranu.
Zástupcovia Grónska Dánska zhodne tvrdia, že ostrov nie je na predaj. Podporili ich aj viaceré európske krajiny na čele s Francúzskom a Nemeckom. Vojenské obsadenie Grónska by podľa viacerých členov NATO mohlo znamenať koniec tohto spoločenstva.
Nemci už vyslali prieskumný tím
Posilnenie vojenskej prítomnosti zo strany Grónska a jeho spojencov je súčasťou ich prísľubu posilniť obranu Arktídy. Koncom tohto roka sa má začať pri Grónsku rozsiahle vojenské cvičenie európskych spojencov Nórska, Švédska, Nemecka a Francúzska. Vojenský personál tam už podľa svojich poslali.
"Dánske ozbrojené sily spolu s viacerými arktickými a európskymi spojencami preskúmajú v nasledujúcich týždňoch, ako možno v praxi realizovať zvýšenú prítomnosť a vojenskej cvičnej aktivity v Arktíde," uviedlo dánske ministerstvo obrany.
Rozsah plánovaného nahromadenia armády zatiaľ nebol zverejnený, ale počiatočné nasadenie sa javí ako malé. Nemecké ozbrojené sily vo štvrtok ráno vyslali do Nuuku prieskumný tím 13 príslušníkov na palube transportného lietadla Airbus A400M, uviedlo nemecké ministerstvo obrany.
Dva odkazy pre USA
"Zvýšenie európskej vojenskej prítomnosti v Grónsku je odkazom pre americkú administratívu," povedal Marc Jacobsen, docent na Kráľovskej dánskej obrannej akadémii.
Podľa docenta vysielajú európski spojenci Grónska do USA dva odkazy. Jeden má odradiť nepriateľa a ukázať, že ak sa niekto rozhodne pre vojenskú silu, spojenci sú pripravení brániť Grónsko. A po druhé, že vyhlásenia USA berú spojenci Grónska veľmi vážne, a preto teda zvyšujú svoju prítomnosť na ostrove a chránia jeho suverenitu.