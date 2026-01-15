Vyjadrenie z Bieleho domu: Európske cvičenia v Grónsku Trumpov zámer neovplyvnia

WASHINGTON - Vyslanie európskych jednotiek na cvičenia do Grónska nijako neovplyvní zámer amerického prezidenta Donalda Trumpa získať toto dánske autonómne územie. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedala hovorkyňa Bieleho doma Karoline Leavittová. Informáciu priniesli agentúry AFP a AP.
„Nemyslím si, že jednotky v Európe ovplyvňujú rozhodovací proces prezidenta, ani to nemá žiadny vplyv na jeho cieľ získať Grónsko,“ uviedla hovorkyňa. Dánsko v stredu oznámilo, že na svojom autonómnom území - Grónsku, o ktoré Trump opakovane prejavuje záujem, zorganizuje cvičenie Operation Arctic Endurance (Operácia Arktická vytrvalosť). Na cvičení sa zúčastnia príslušníci ozbrojených síl niekoľkých členských štátov NATO; účasť už oznámilo Nórsko, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Francúzsko alebo Británia.
Leavittová informovala, že americkí predstavitelia sa budú stretávať so zástupcami Dánska na pravidelnej báze „každé dva až tri týždne“. Podľa jej slov budú viesť „odborné rokovania o akvizičnej dohode“. Zriadenie dánsko-americkej pracovnej skupiny, ktorá bude diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa Grónska oznámil v stredu po rokovaniach vo Washington aj dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. Na stredajšom stretnutí sa okrem Rasmussena zúčastnila aj grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová. Za americkú stranu rokovali viceprezident J. D. Vance a šéf diplomacie Marco Rubio. Rasmussen po stretnutí vyhlásil, že obe strany majú na otázku Grónska naďalej zásadne rozdielne názory. Na stretnutí sa nezúčastnil Trumpov osobitný vyslanec pre Grónsko a guvernér Louisiany Jeff Landry, ktorý predtým deklaroval, že nemá záujem stretávať sa s diplomatmi. Leavittová neodpovedala na otázku, prečo Landry na rokovaní nebol.