Šéf dánskej diplomacie vylúčil, že by USA mohli získať Grónsko

KODAŇ - Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen vo štvrtok vylúčil možnosť, že by Spojené štáty získali Grónsko. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo Biely dom vyhlásil, že že európska vojenská misia na tomto arktickom ostrove nemá žiadny vplyv na územné ambície amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentúra AFP.
„Toto neprichádza do úvahy. Nechceme to v Dánsku ani v Grónsku, a je to v rozpore so všetkými medzinárodnými pravidlami. Zasahuje to do zvrchovanosti,“ povedal Rasmussen pre dánsky verejnoprávny telerozhlas DR. Reagoval tak na vyjadrenia hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej, ktorá predtým vyhlásila, že európske jednotky v Grónsku, ktoré je dánskym autonómnym územím, nezmenili Trumpov „cieľ nadobudnúť Grónsko“, cituje AFP.
Dánsko v stredu oznámilo, že v Grónsku zorganizuje cvičenie Operation Arctic Endurance (Operácia Arktická vytrvalosť). Na cvičení sa zúčastnia príslušníci ozbrojených síl niekoľkých členských štátov NATO; účasť už oznámilo Nórsko, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Francúzsko alebo Británia. Trump opakovane vyhlásil, že USA „potrebujú Grónsko pre národnú bezpečnosť“ a nevylúčil ani použitie sily. Ostrov má zároveň veľké nerastné zdroje.