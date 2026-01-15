Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Sme pripravení rokovať s USA, uviedol iránsky minister Arákčí: Situáciu v krajine kontrolujeme

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. (Zdroj: TASR/AP/Hussein Malla)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že Teherán je pripravený na diskusiu so Spojenými štátmi. Potvrdil tiež, že iránska vláda má situáciu v krajine v súvislosti s celonárodnými protestami „pod kontrolou“. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

Arákčí o rokovaniach

Arákčí svoje komentáre poskytol v rozhovore pre stanicu Fox News v relácii Special Report. Podľa ministra je Irán „pripravený na rokovania“ už 20 rokov.

Spojené štáty vyzval, aby hľadali riešenia prostredníctvom rozhovorov. „Diplomacia je oveľa lepšia ako vojna,“ povedal Arákčí. V relácii zároveň obvinil z násilia v krajine teroristické skupiny, ktoré sú podľa neho súčasťou „izraelského sprisahania“. Ich cieľom je podľa neho vtiahnuť amerického prezidenta Donalda Trumpa do konfliktu. „Po troch dňoch teroristických operácií je teraz pokoj. Máme situáciu plne pod kontrolou,“ uviedol šéf iránskej diplomacie ohľadom protestov v krajine.

Protesty v Iráne

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra v súvislosti so zlou ekonomickou situáciou. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Podľa ľudskoprávnej organizácie Hengaw Human Rights so sídlom v Osle mali v Iráne v stredu popraviť prvú osobu - 26-ročného muža - ktorá sa zapojila do týchto demonštrácií. Organizácia s odvolaním sa na jeho príbuzných v stredu informovala, že poprava bola odložená. Varovala však, že jeho život zostáva aj naďalej v ohrození.

Arákčí v rozhovore s Fox News Channel trval na tom, že „žiadne plány na popravy“ v súčasnosti neexistujú. Trump pritom len pár hodín predtým vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“.

Viac o téme: ProtestyDiplomaciaUSAIránAbbás Arákčí
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident USA Donald Trump.
Zabíjanie protestujúcich v Iráne skončilo, tvrdí Trump: Žiadne popravy sa neplánujú
Zahraničné
Protesty v Iráne
Európske krajiny vyzývajú svojich občanov okamžite opustiť Irán: Británia uzavrela tamojšiu ambasádu
Zahraničné
Ilustračné foto
Krajiny G7 pohrozili Iránu ďalšími sankciami pre potláčanie protestov
Zahraničné
Ľudia nesú iránske vlajky
Bezpečnostné zložky v Iráne zabili od začiatku protestov najmenej 3428 ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Prominenti
Antónia Lišková prehovorila o svojom vzťahu s dcérou
Antónia Lišková prehovorila o svojom vzťahu s dcérou
Prominenti
Basketbal-EP FIBA: Prievidza zdolala Sporting 94:82
Basketbal-EP FIBA: Prievidza zdolala Sporting 94:82
Basketbal

Domáce správy

Ilustračné foto
Môžete venovať DVE percentá dane pre rodičov: Tieto PODMIENKY treba splniť! Kto na ne nemá nárok?
Domáce
Za elektrinu platíte možno
Za elektrinu platíte možno zbytočne veľa: Výmena jediného zariadenia ušetrí stovky eur, experti apelujú na Slovákov
Domáce
Ilustračné foto
Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by si mohli za lieky priplácať viac, tvrdí opozícia! REAKCIA ministra Šaška
Domáce
BRUTÁLNY ÚTOK V DOME Napadli spiacich ľudí, zmlátili aj chlapca! Ťažké zranenia, šokujúce detaily
BRUTÁLNY ÚTOK V DOME Napadli spiacich ľudí, zmlátili aj chlapca! Ťažké zranenia, šokujúce detaily
Kežmarok

Zahraničné

Ilustračné foto
Irán uzavrel svoj vzdušný priestor pre takmer všetky lety
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Sme pripravení rokovať s USA, uviedol iránsky minister Arákčí: Situáciu v krajine kontrolujeme
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump telefonoval s Rodríguezovou: Diskutovali o viacerých otázkach
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump vidí cestu: Spor o Grónsko sa podľa neho dá vyriešiť
Zahraničné

Prominenti

Jana Nagyová
Radikálny krok Arabely: Najprv sťahovanie do Švajčiarska a teraz? Luxusný dom pre seniorov
Domáci prominenti
Po rozchode s Kližanom
Po rozchode s Kližanom na sebe poriadne zamakala: Kormúthová sa zmenila na bohyňu! Sleduj to telo
Domáci prominenti
Nezabudnuteľný dedo Jozef: Veď
Nezabudnuteľný dedo Jozef: Veď on to ani nemusel hrať!
Osobnosti
Fashion Live. Na snímke
Slovenská moderátorka v úsporných bikinách: Telo ako delo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nevysvetliteľný jav zachytený na
Nevysvetliteľný jav zachytený na VIDEO: Žiariaca špirála sa vznášala nad Anglickom! Vodič zostal v šoku, to je UFO?
Zaujímavosti
Koľkokrát týždenne je potrebné
Koľkokrát týždenne je potrebné vyvrcholiť podľa veku? Starodávna čínska medicína má tajnú odpoveď!
Zaujímavosti
Kurie oko: Prečo vzniká,
Kurie oko: Prečo vzniká, ako ho rozpoznať a ako ho účinne liečiť
vysetrenie.sk
Nová FOTO vyvolala ošiaľ:
Nová FOTO vyvolala ošiaľ: Fanúšikovia veria, že ide o mláďa Bigfoota! Je to dôkaz, na ktorý sa čakalo?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!

Šport

Blamáž pre Arbelou v premiérovom zápase: Real vypadol s druholigistom
Blamáž pre Arbelou v premiérovom zápase: Real vypadol s druholigistom
Copa del Rey
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
O druhom finalistovi rozhodli až penalty: Domáci tím si zahrá o trofej
O druhom finalistovi rozhodli až penalty: Domáci tím si zahrá o trofej
Reprezentácia
VIDEO V Nitre sa diali veci: Ferguson zachránil vicemajstra, po infarktovom závere sa tešili domáci
VIDEO V Nitre sa diali veci: Ferguson zachránil vicemajstra, po infarktovom závere sa tešili domáci
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Armádne technológie
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Aplikácie a hry
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Armádne technológie
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Umelá inteligencia

Bývanie

17 chýb, ktoré na návštevách vytvárajú trápne situácie a nahnevajú domácich. Čo by ste nemali robiť ako hosť?
17 chýb, ktoré na návštevách vytvárajú trápne situácie a nahnevajú domácich. Čo by ste nemali robiť ako hosť?
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nemáte čas na cvičenie? Tieto triky fungujú aj bez fitka a uvidíte ich na postave takmer okamžite
Chudnutie a diéty
Nemáte čas na cvičenie? Tieto triky fungujú aj bez fitka a uvidíte ich na postave takmer okamžite
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Môžete venovať DVE percentá dane pre rodičov: Tieto PODMIENKY treba splniť! Kto na ne nemá nárok?
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Mierovú dohodu brzdí podľa Trumpa Ukrajina a nie Rusko
Cukor sa už minul,
Zahraničné
Cukor sa už minul, na rade je bič: Trumpovi dochádza s Putinom trpezlivosť! Zvažuje nevídaný krok
Za elektrinu platíte možno
Domáce
Za elektrinu platíte možno zbytočne veľa: Výmena jediného zariadenia ušetrí stovky eur, experti apelujú na Slovákov

Ďalšie zo Zoznamu