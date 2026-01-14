Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Krajiny G7 pohrozili Iránu ďalšími sankciami pre potláčanie protestov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PARÍŽ - Štáty skupiny G7 v stredu uviedli, že sú „hlboko znepokojené z veľkého počtu mŕtvych a zranených“ počas protestov v Iráne a že sú pripravené uvaliť ďalšie sankcie na Teherán, pokiaľ sa násilie nezastaví. Informuje o tom agentúra AFP.

Ďalšie obmedzujúce opatrenia

„Členovia G7 sú naďalej pripravení zaviesť ďalšie obmedzujúce opatrenia, ak bude Irán pokračovať v potláčaní protestov a porušovaní povinností vyplývajúcich zo záväzkov v oblasti ľudských práv,“ uviedli v spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Spojeného Kráľovstva a USA a vysokopostavení predstavitelia Európskej únie.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia. Podľa stredajšej správy nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) už pri zásahoch zahynulo 3500 ľudí.

Organizácie odsudzujú konanie Iránu

Konanie Iránu v stredu odsúdila aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. „Bezpečnostné zložky rozostavané v uliciach a na strechách vrátane obytných budov, mešít a policajných staníc už opakovane strieľali na neozbrojených protestujúcich z pušiek a brokovníc ... “ uviedla vo vyhlásení. Zároveň odsúdila „koordinovanú celonárodnú eskaláciu“ a používanie smrtiacich prostriedkov bezpečnostnými zložkami.

