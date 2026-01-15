Cukor sa už minul, na rade je bič: Trumpovi dochádza s Putinom trpezlivosť! Zvažuje nevídaný krok

WASHINGTON - Vo Washingtone silnie presvedčenie, že Moskva v rokovaniach o prímerí na Ukrajine len naťahuje čas. Prezident Donald Trump podľa zákulisných informácií mení kurz a dáva zelenú opatreniam, ktoré by mohli Rusko udrieť tam, kde to bolí najviac – v ekonomike.
Od zmierlivosti k tvrdšej línii
Pohľad Bieleho domu na Vladimira Putina sa v posledných týždňoch citeľne posunul. Kým na začiatku snáh o ukončenie vojny na Ukrajine Trump volil opatrnejší, ústretovejší tón, dnes sa jeho administratíva prikláňa k názoru, že ruský prezident nemá reálny záujem konflikt uzavrieť. Tento pohľad je blízky postoju európskych spojencov.
Jeden z washingtonských zdrojov pre The Telegraph situáciu opísal obrazne: „Politika cukru a biča funguje len dovtedy, kým máte čo ponúknuť. Zdá sa, že cukor sa minul.“
„Dva kroky vpred, jeden späť“
Ďalší informovaný zdroj uviedol, že Trumpov tím unavuje opakujúci sa vzorec ruského vyjednávania. Moskva podľa neho naznačuje pripravenosť na dohodu, no v rozhodujúcich momentoch buď sprísni podmienky, alebo komunikáciu na čas preruší.
Takýto štýl rokovaní má byť pre prezidenta čoraz frustrujúcejší a posilňuje presvedčenie, že doterajší prístup neprináša výsledky.
Zákon, ktorý má Rusko ekonomicky odrezať
Zásadný posun potvrdil aj republikánsky senátor Lindsey Graham. Minulý týždeň oznámil, že Biely dom podporil nový sankčný balík, ktorý označil za prelomový. Informovala o tom televízia Fox News.
Navrhovaná legislatíva s názvom Sanctioning Russia Act of 2025 by dala prezidentovi takmer bezprecedentné právomoci na ekonomickú izoláciu Ruska. Zároveň by umožnila trestať veľké ekonomiky, ktoré pokračujú v obchodovaní s Moskvou a tým nepriamo financujú vojnu na Ukrajine.
Päťstopercentné clá ako odstrašenie
Podľa návrhu by Trump získal možnosť uvaliť až 500-percentné clá na všetok dovoz zo štátov, ktoré by naďalej nakupovali ruskú ropu, ropné produkty alebo urán.
Takéto opatrenia by podľa Fox News výrazne pritiahli ekonomickú slučku okolo Ruska a zároveň by odradili zahraničné vlády od obchádzania amerických sankcií. Graham naznačil, že hlasovanie o zákone by sa mohlo uskutočniť už v najbližších dňoch.
Tlak sa stupňuje aj v praxi
Tvrdší kurz prichádza krátko po ďalšej eskalácii zo strany Washingtonu. Americké sily minulý týždeň zadržali ropný tanker, ktorý sa pokúšal dopraviť sankcionovanú venezuelskú ropu do Ruska.
Graham tento krok verejne privítal na sociálnej sieti X, kde ho označil za súčasť širšej „víťaznej série“ amerických zásahov namierených proti Venezuele a Kube.
Trump: „Z Putina nie som nadšený“
Prezident dal najavo aj osobnú podráždenosť. Na tlačovej konferencii v Mar-a-Lago na Floride vyhlásil: „Z Putina nie som nadšený. Zabíja príliš veľa ľudí.“
O deň neskôr zároveň odmietol tvrdenia Moskvy, podľa ktorých mala Ukrajina podniknúť dronový útok na jednu z Putinových rezidencií. Aj tento krok zapadá do obrazu narastajúcej nedôvery medzi Washingtonom a Kremľom.