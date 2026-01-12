Spor o prevzatie Warner Bros. Discovery! Paramount podniká právne kroky

NEW YORK - V súboji o prevzatie americkej mediálnej skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) jej konkurent Paramount podniká právne kroky. Spoločnosť v pondelok oznámila, že prostredníctvom žaloby podanej v štáte Delaware sa snaží od vedenia WBD získať viac informácií o jeho rozhodnutí v prospech ponuky od spoločnosti Netflix. Informuje správa agentúry DPA.
Cieľ žaloby
Cieľom žaloby je, aby súd nariadil poskytnúť informácie, na základe ktorých sa akcionári WBD budú môcť kvalifikovane rozhodnúť, uviedol Paramount vo vyhlásení. Spoločnosť sa tiež snaží nominovať vlastných kandidátov do predstavenstva WBD v nádeji, že si týmto spôsobom zabezpečí podporu akcionárov.
Netflix ponúkol približne 83 miliárd dolárov za akvizíciu štúdia Warner a streamovacích operácií HBO Max. Ponuka Paramountu vo výške 108,4 miliardy USD sa vzťahuje na celú skupinu WBD vrátane jej televíznych sietí, ako je spravodajská stanica CNN. Vedenie WBD preferuje ponuku Netflixu, posledné slovo ale majú akcionári.