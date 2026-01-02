Exkluzívne VIDEO: Ohňostroj v emiráte Rás al-Chajmá prekonal Guinessov rekord!

Emirát Rás al-Chajmá (Ras Al Khaimah), niekoľkonásobný držiteľ svetových rekordov za svoje ohňostroje, sa opäť prekonal a očaril celý svet. Rok 2026 privítal pätnásťminútovou dronovou a ohňostrojovou show, ktorá stanovila nový Guinnessov rekord za "Najväčšie letecké zobrazenie fénixa vytvorené multirotormi/dronmi". Pozrite si jej fascinujúce video.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Prezidentov prejav pod paľbou kritiky: Odborníci ho zniesli pod čiernu zem, GALIMATIÁŠ o psíčkovi a mačičke!