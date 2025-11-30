MIMORIADNY ONLINE Dronové útoky pokračujú: Pri Kyjeve hlásia požiar bytovky, záchranári evakuujú obyvateľov

Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

Dronové útoky pokračujú: Pri Kyjeve hlásia požiar bytovky, záchranári evakuujú obyvateľov

V dôsledku nepriateľského útoku na Vyšhorod zahynul jeden človek a jedenásť osôb je zranených
V dôsledku nepriateľského útoku na Vyšhorod zahynul jeden človek a jedenásť osôb je zranených (Zdroj: X)
KYJEV - Pri ruskom dronovom útoku na okraji ukrajinskej metropoly zahynul jeden človek a ďalších jedenásť ľudí sa zranilo. Gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk to v nedeľu oznámil na sociálnej sieti Telegram s tým, že záchranári evakuujú obyvateľov výškovej budovy a snažia sa uhasiť požiar, informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme ONLINE.

06:10 „Žiaľ, v dôsledku nepriateľského útoku na Vyšhorod zahynul jeden človek a jedenásť osôb je zranených. Medzi nimi je aj jedno dieťa,“ napísal Kalašnyk. Ide o ďalší útok po tom, ako v piatok v noci zahynuli traja ľudia pri útoku dronmi a raketami, pričom státisíce ľudí po celej Ukrajine zostali bez elektriny.

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Pôvodný plán Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine – vypracovaný bez konzultácií s jej európskymi spojencami – by znamenal, že by sa Kyjev stiahol zo svojej východnej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť i anektovaný Krymský polostrov za ruské.

Washington svoj pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, jeho súčasný obsah zostáva nejasný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal v pondelok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Turistka zrazená sánkarom pod
Turistku pod Hrebienkom zrazil sánkar: Pomáhali jej horskí záchranári
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Meteorológovia vydali výstrahu: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu
Domáce
FOTO Ťažký úraz na uzavretej
Na uzavretej zjazdovke v Nízkych Tatrách sa ťažko zranil 48-ročný muž
Domáce
Banská Bystrica zavádza betónové zábrany: Zvýšené bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
Banská Bystrica zavádza betónové zábrany: Zvýšené bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
Banská Bystrica

Meta sa topí v
Meta sa topí v problémoch: ODHALENÉ porušenie GDPR! Médiám TEJTO krajiny musí zaplatiť viac ako 470 miliónov eur
Zahraničné
David Key
Pre Davida Keya je Dolly Buster BOHYŇA: Baby, robte so sebou niečo! Takto má vyzerať pravá žena
Domáci prominenti
Vianočné rozprávky
KVÍZ na prvú adventnú nedeľu: Uhádnete všetky obľúbené rozprávkové princezné a hrdinky?
Domáci prominenti
Herečka z Babičky sa
Herečka z Babičky sa vydala za staršieho: Domácnosť v trojici... Žili aj s jeho exmanželkou!
Osobnosti
Módna prehliadka Marcela Holubca
Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Domáci prominenti

Najstráženejšia hrobka sveta zostáva
Najstráženejšia hrobka sveta zostáva ZAMKNUTÁ: Čínskeho cisára chránia SMRTEĽNÉ pasce! Archeológovia odmietajú vstúpiť
Zaujímavosti
Najkrutejšia poprava všetkých čias:
Najkrutejšia poprava všetkých čias: Vodca povstania bol mučený na rozpálenom tróne! Spolubojovníci ho museli zjesť
Zaujímavosti
Cukrovka prichádza potichu: 6
Cukrovka prichádza potichu: 6 príznakov, ktoré neignorujte
vysetrenie.sk
Nočný SÚBOJ v jaskyni!
Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény
Zaujímavosti

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: Týchto TOP 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: Týchto TOP 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Navlečie Šimon Nemec bodové korálky? Online prenos zo zápasu New Jersey – Philadelphia
Navlečie Šimon Nemec bodové korálky? Online prenos zo zápasu New Jersey – Philadelphia
NHL
VIDEO Slafkovského asistencia mala oči, Montreal napriek tomu dostal nakladačku: Colorado potvrdilo vysokú kvalitu
VIDEO Slafkovského asistencia mala oči, Montreal napriek tomu dostal nakladačku: Colorado potvrdilo vysokú kvalitu
NHL
Jazda ako z inej planéty: Robinsonová suverénnou víťazkou, Shiffrinovej obrák nevyšiel
Jazda ako z inej planéty: Robinsonová suverénnou víťazkou, Shiffrinovej obrák nevyšiel
Lyžovanie
Skvelá správa pre Slovensko: Hancko sa podieľal na dvoch góloch, Mallorca s Valjentom stratila, Barcelona vyhrala
Skvelá správa pre Slovensko: Hancko sa podieľal na dvoch góloch, Mallorca s Valjentom stratila, Barcelona vyhrala
La Liga

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast

Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Bezpečnosť
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veda a výskum
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa

