MIMORIADNY ONLINE Dronové útoky pokračujú: Pri Kyjeve hlásia požiar bytovky, záchranári evakuujú obyvateľov

KYJEV - Pri ruskom dronovom útoku na okraji ukrajinskej metropoly zahynul jeden človek a ďalších jedenásť ľudí sa zranilo. Gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk to v nedeľu oznámil na sociálnej sieti Telegram s tým, že záchranári evakuujú obyvateľov výškovej budovy a snažia sa uhasiť požiar, informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:10 „Žiaľ, v dôsledku nepriateľského útoku na Vyšhorod zahynul jeden človek a jedenásť osôb je zranených. Medzi nimi je aj jedno dieťa,“ napísal Kalašnyk. Ide o ďalší útok po tom, ako v piatok v noci zahynuli traja ľudia pri útoku dronmi a raketami, pričom státisíce ľudí po celej Ukrajine zostali bez elektriny.
Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Pôvodný plán Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine – vypracovaný bez konzultácií s jej európskymi spojencami – by znamenal, že by sa Kyjev stiahol zo svojej východnej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť i anektovaný Krymský polostrov za ruské.
Washington svoj pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, jeho súčasný obsah zostáva nejasný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal v pondelok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.