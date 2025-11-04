ODHALENIE satelitných snímok: Čína buduje na mori RAKETOVÉ základne! Bráni sa aj pred TOUTO krajinou

PEKING – Čína buduje pri sporných oblastiach moderné základne, ktoré majú u nepriateľa vzbudiť strach. Ako jedna z najsilnejších krajín sveta disponuje potrebnými finančnými zdrojmi, ktoré sú potrebné na výstavbu nových zbraňových systémov. V súčasnej dobe sa sústredila na lokalitu blízko hraníc s ďalšou veľkou ázijskou krajinou.
Hranica medzi Čínou a Indiou je dlhá 4 000 km. Tento celý úsek je navyše dlhú dobu sporný. V Tibetskom regióne sa preto rozhodol Peking vybudovať dve nové opevnené základne, ktoré sú v prípade potreby schopné vypustiť riadené strely. Informuje o tom The War Zone.
Čína v posledných rokoch rozšírila svoje vojenské prítomnosti v Juhočínskom mori. Na umelých ostrovoch v súostroví Spratly chránia raketové systémy špeciálne nové prístrešky s pohyblivými strechami. Rovnaký systém vybudoval Peking aj pri sporných hraniciach s Indiou.
Sporné územie
Základne ležia v okrese Gar County pri jazere Pangong Tso len niekoľko kilometrov od sporného hraničného pásma s Indiou (Line of Actual Control – LAC). Má ísť o nový model protivzdušnej obrany. Konfigurácie sú odlišné oproti bežným raketovým systémom na čínskych základniach.
Hraničná línia medzi Čínou a Indiou patrí medzi najcitlivejšie miesta v Ázii. Nové komplexy umožnia Pekingu pokryť oblasť Tibetu a vytvoriť tzv. "anti-access-zone". Z oblasti Gar County je navyše dobrý výhľad na indickú vojenskú základňu.
Každé zariadenie má štyri spevnené prístrešky s posuvnými strechami, ktoré umožňujú odpaľovať rakety priamo z vnútra. Zvyšuje sa tak schopnosť ochrany pred nepriateľskými útokmi aj špionážnymi letmi.
Systém protivzdušnej obrany
Spoločnosť AllSource Analysis odhadla, že tieto dve lokality by boli dostatočné na podporu systému protivzdušnej obrany HQ-9. Je to novší model sovietskeho typu S-300P. HQ-9 je v súčasnej dobe nasadzovaný takmer do všetkých kolesových transportných odpaľovacích systémov (TEL) 8x8, ktoré môžu niesť naraz až štyri rakety.
Mobilná odpaľovacia rampa HQ-9 TEL odpaľuje rakety vo zvislej polohe. Jeden zo satelitných snímok Vantor z lokality v okrese Gar ukazuje zasunuté strechyy dvoch krytov a odhaľuje objekty vo vnútri, ktoré zodpovedajú spomínaným systémom.
Ako uvádza portál Army Recognition, o výrobu systému sa postarala spoločnosť CPMIEC (China Precision Machinery Import & Export Corporation). Systém HQ-9 je určený na sledovanie a ničenie lietadiel, riadených striel, riadených striel vzduch-zem a taktických balistických striel.
Výstavbou nových zariadení v ťažko dostupnom teréne pri Tibete má najmä strategický význam. Podľa expertov chce Peking v prvom rade utajiť prítomnosť raketových síl pri hraniciach s Indiou.