Maďarský eurokomisár čelí tlaku na odstúpenie: Europoslanci žiadajú zásah Ursuly von der Leyenovej

TASR

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) zo štyroch politických skupín požiadali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby prinútila maďarského eurokomisára Olivéra Várhelyiho rezignovať pre obvinenia zo špionáže. Informuje o tom web Euronews.

List 35 europoslancov so štvrtkovým dátumom podpísali členovia politických skupín Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D), Obnovme Európu (RE), Zelení/EFA a Ľavica. Televízia Euronews mala možnosť prečítať jeho text.

Várhelyi sa do centra pozornosti dostal na základe spoločnej investigatívy nemeckého týždenníka Der Spiegel, belgického denníka De Tijd a maďarského investigatívneho centra Direkt36. Zverejnili ju 9. októbra a podľa nej sa maďarskí agenti pod diplomatickým krytím pokúsili infiltrovať do inštitúcií EÚ. Maďarská zahraničná spravodajská služba na to údajne využívala stále zastúpenie Maďarska v Bruseli v rokoch 2012 až 2018. Várhelyi pôsobil v Bruseli ako maďarský veľvyslanec pri EÚ v rokoch 2015 až 2019.

Von der Leyenová sa s komisárom stretla osobne

Podľa hovorkyne Európskej komisie sa von der Leyenová o obvineniach rozprávala s Várhelyim v nedeľu 12. októbra. Podľa svojich odpovedí si nebol vedomý žiadnych pokusov o špionážny nábor počas svojho vedenia misie.

Europoslanci podpísaní pod listom sa domnievajú, že ak by sa odhalenia potvrdili, dôvera v komisára Várhelyiho by bola vážne ohrozená. Preto požiadali von der Leyenovú, aby konala v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje predsedovi Komisie vynútiť si rezignáciu komisára. Európsky parlament nemá právomoc požadovať rezignáciu jednotlivých eurokomisárov, môže iniciovať iba hlasovanie o nedôvere celej Európskej komisii. V posledných mesiacoch sa o to europoslanci pokúsil už trikrát. Podľa zdrojov z EP by však teraz mohli schváliť uznesenie vyzývajúce na rezignáciu komisára.

