ŠKANDÁL na svadbe v Iráne: Nevesta z elitnej spoločnosti POBÚRILA celú krajinu! HLBOKÝ výstrih a HOLÉ...

TEHERÁN – V Iráne sa konala svadba, o akej sa bude ešte dlho rozprávať. Nevesta z kruhov elitnej spoločnosti sa rozhodla zrejme porušiť radikálne pravidlá, ktoré platia pre všetky ženy v krajine. Na svadbe sa objavila v šatách, aké jej môžu závidieť aj v Hollywoode. Problém je však v tom, že pre Irán je takáto móda neprípustná.
Dcéra jedného z najdôležitejších poradcov iránskeho vládcu ajatolláha Alího Chámeneího sa síce vydávala ešte v apríli 2024, no o jej svadbe sa bude ešte dlho hovoriť. Oblečené mala svadobné šaty, ktoré jej závidela nejedna žena. V Iráne ale platia radikálne pravidlá. Jedno z nich hovorí aj o tom, ako majú ženy chodiť oblečené. Dcéra poradcu však svojím výstrelkom porušila zrejme všetky pravidlá.
Nevhodné svadobné šaty
Na snímkach zo svadby je jasne vidieť, že nevesta má oblečené šaty s hlbokým výstrihom a navyše aj odhalené plecia. V krajine, kde sú ženy doslova bité a zatýkané za to, že nenosia hidžáb, je to absolútne porušenie pravidiel, ktoré vyvolalo pobúrenie v širokých kruhoch. Informuje o tom Iran International.
Video, kde kráča nevesta Fatemehina v moderných šatách v sprievode otca Aliho Šamchaniho, sa stalo pokrytectvom iránskej spoločnosti. Obrad sa mal podľa zdroja konať v hoteli Espinas Palace v Teheráne. Údajne mala stáť až 14 miliárd iránskych rialov (280-tisíc eur).
Napriek tomu, že nevesta vchádza do sály plnej hostí v evidentne nevhodných šatách, všetci začnú tlieskať. Video začalo kolovať po sociálnych sieťach a vyvolalo veľkú vlnu pobúrenia. Široká verejnosť obviňuje otca Aliho "z pokrytectva" a "z neúcty voči ženám".
Zlé načasovanie
Video sa navyše objavilo čase, kedy má iránske velenie v pláne nasadiť desiatky tisíc policajtov, ktorí majú v uliciach miest "chrániť morálku" a "presadzovať zavedené pravidlá obliekania žien".
Ali Šamchání bol v rokoch 2013 až 2023 bol tajomníkom najvyššej rady Národnej bezpečnosti Iránu. Po boku Chámenéiho stál aj v čase násilných protestov po smrti študentky Mahsy Aminiovej (2022). Tú mala zadržať polícia za to, že na verejnosti nemala oblečený hidžáb. Následne zomrela vo väzbe. Šamchání pôsobil aj ako minister obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl Iránu. Od roku 2023 pôsobí ako poradca najvyššieho vodcu krajiny.
1 euro = 50 000 iránskych rialov