Anexia Západného brehu by ohrozila mierovú dohodu v Pásme Gazy, uviedol Rubio

Marco Rubio
Marco Rubio (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v noci na štvrtok vyhlásil, že izraelskí poslanci ohrozujú mierovú dohodu v Pásme Gazy. Reagoval tak na rozhodnutie izraelského parlamentu, ktorý v stredu posunul do ďalšieho čítania dva návrhy zákonov zamerané na anexiu okupovaného Západného brehu Jordánu. Informuje o tom agentúra AFP.

„Myslím si, že prezident (Donald Trump) dal jasne najavo, že to nie je niečo, čo by sme mohli v súčasnosti podporiť,“ povedal Rubio novinárom pred odchodom na návštevu Izraela. Anexia by podľa neho „ohrozila“ mierovú dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorú USA pomohli vyjednať a bola by „kontraproduktívna“. Trump ešte v septembri vyhlási, že Izraelu anektovať Západná breh „nedovolí“.

Izraelskí poslanci v stredu do ďalšieho čítania posunuli dva legislatívne návrhy. Prvý predpokladá anexiu veľkej izraelskej osady Maale Adumim východne od Jeruzalema, v ktorej žije asi 40.000 ľudí. V druhom návrhu poslanci požadujú anexiu celého Západného brehu. Poslanci vládnej strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua sa na hlasovaní nezúčastnili. Strana návrhy kritizovala a označila ich za pokus opozície poškodiť vzťahy Izraela so Spojenými štátmi. AFP však pripomína, že radikálni členovia Netanjahuovej vlády otvorene vyzývajú na anexiu palestínskeho Západného brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967.

