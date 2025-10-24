Muž viac ako 50 rokov predstieral, že nevidí: Úrady mu na dávkach vyplatili milión eur!

RÍM – Predstieral, že nevidí a štát tak obral na sociálnych dávkach o takmer milión eur. Talianska polícia upozornila na prípad muža, ktorý predstieral problémy so zrakom viac ako 50 rokov. Dnes 70-ročnému seniorovi po odhalení pravdy hrozí prepadnutie majetku.
Muž tvrdil úradom, že je nevidiaci od roku 1972 a na základe tohto postihnutia si nechal vyplácať sociálne dávky, ktorých súhrnná hodnota sa za tie roky vyšplhala zhruba na milión eur. Upozornil na to taliansky web Italy News.
Úrady už mali nejaký čas podozrenie, že zdravotné problémy seniora by nemuseli byť tak vážne a všetko môže byť inak. Dôkazy sa však začali objavovať iba v posledných dvoch mesiacoch, keď sa do prípadu vložili policajti z útvaru pre odhaľovania hospodárskej kriminality. Tí začali muža sledovať a pristihli ho napríklad pri práci na záhrade, kde bez cudzej pomoci zručne manipuloval s rôznymi nástrojmi, ktoré mohli byť pre nevidiaceho nebezpečné – napríklad s pílou či nožom. Muža pristihli tiež na tržnici, kde si veľmi starostlivo prezeral a vyberal ovocie a zeleninu a bez problémov za ne zaplatil v hotovosti.
Úrady na základe toho nelenili a seniorovi bolo zastavené vyplácanie dávok a navyše bol ešte k tomu obvinený z podvodu. Hospodársky súd v regióne Benátsko bol navyše informovaný, že muž za posledných päť rokov neoprávnene získal zhruba 200-tisíc eur, ktoré sú považované za nelegálny príjem a bude mu z nich dodatočne vymeraná daň. Úrady navyše navrhli opatrenia, ktoré majú viesť k prepadnutia podvodníkovho majetku.