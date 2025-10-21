Šokujúce zábery týrania zvierat: Kravy ťahané navijakom a krv na poliach! Veterinári podali trestné oznámenie

ŽLUNICE – Na verejnosť sa dostali otrasné zábery z bitúnka v českej obci Žlunice na Jičínsku, ktoré ukazujú brutálne zaobchádzanie so zvieratami. Spolok Zvířata nejíme zverejnil video, na ktorom pracovníci ťahajú nemohúce kravy navijakom a zvieratá sú priviazané za hlavu či nohy. Štátna veterinárna správa už reagovala – na firmu Jatky Jezdinský podáva trestné oznámenie pre závažné týranie zvierat.
Video, ktoré spolok získal po niekoľkomesačnom tajnom natáčaní, zachytáva scény, ktoré pripomínajú horor. Na záberoch sú napríklad chôdze neschopné kravy, ktoré pracovníci ťahajú navijakom na vozidlo pri ich odvoze zo stajní. Zvieratá sú uviazané za nohy alebo za hlavu. Podobne je so zvieratami podľa záberov nakladané v budove bitúnkov pred ich porážkou.
"Takto týrané zvieratá sú na bitúnok privážané v popoludňajších až nočných hodinách, aby o tom vedelo čo najmenej ľudí," uviedla spoluzakladateľka spolku Michaela Vincourová. Spolok chce podľa nej dosiahnuť uzavretie bitúnkov. Zo zverejnených záberov spolku vyplynulo, že žlunícke bitúnky od chovateľov berú neschopné či zranené zvieratá, takzvané ležiaky, po vzájomnej dohode.
Veterinári hovoria o závažnom týraní
Reakcia úradov na seba nenechala dlho čakať. "Manipulovanie s neschopnými zvieratami zachytené na záberoch je úplne v rozpore s platnou legislatívou a akýmikoľvek etickými pravidlami pre zaobchádzanie so zvieratami. Štátna veterinárna správa (SVC) v rámci svojich kompetencií podnikne všetky možné kroky, aby sa podobné excesy neopakovali. Budeme hľadať riešenie, ktoré výrazne obmedzdia, prípadne ukončia podnikanie dotknutých subjektov," uviedol ústredný riaditeľ SVS Zbyněk Semerád. Veterinári mali zábery spolku k dispozícii ešte pred ich zverejnením.
K prípadu sa vyjadril aj český minister pôdohospodárstva Marek Výborný (KDU-ČSL), ktorý označil týranie zvierat za neakceptovateľné. „Som v kontakte s veterinármi a požadujem nekompromisný postup. Súčasne budem iniciovať zmenu zákonov, aby bolo možné v podobných prípadoch prevádzku bitúnkov okamžite uzavrieť, čo dnes legislatíva neumožňuje,“ napísal Výborný na sieti X.
Krv na poliach a podozriví chovatelia
Spolok Zvířata nejíme tvrdí, že firma vyváža krv z usmrtených zvierat na okolité polia. Úrady teraz preverujú aj chovateľov, od ktorých bitúnky zobrali zranené či neschopné kusy. „SVS podáva podnety obciam s rozšírenou pôsobnosťou pre porušenie zákona na ochranu zvierat proti týraniu na chovateľov, z ktorých hospodárstiev pochádzali zvieratá na záberoch,“ uviedol hovorca veterinárov Petr Majer.
Spoločnosť Jatky Jezdinský zatiaľ na otázky novinárov nereagovala. Polícia potvrdila, že prípad vyšetruje, ale s ohľadom na prebiehajúce úkony ho bližšie nekomentovala.