Do Izraela pricestoval Trumpov vyslanec Witkoff a poradca Kushner: Pripojí sa aj viceprezident Vance

JERUZALEM - Osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff a Trumpov poradca a zať Jared Kushner v pondelok pricestovali do Izraela, potvrdil hovorca amerického veľvyslanectva. Očakáva sa, že sa stretnú s predstaviteľmi vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V utorok by mal do Izraela pricestovať aj americký viceprezident J. D. Vance. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael v nedeľu napriek prímeriu pokračoval v leteckých útokoch v Pásme Gazy. Palestínske i izraelské médiá informovali o úderoch najmä v centrálnej časti tejto palestínskej enklávy. Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že palestínski militanti ráno porušili prímerie vypálením protitankovej strely na izraelské ženijné vozidlá a tiež paľbou na izraelských vojakov v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tel Aviv na údajné porušenia prímeria odpovedal leteckými útokmi na mesto Rafah.
Ozbrojené krídlo Hamasu trvá na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie si je vedomé žiadnych stretov s izraelskými vojakmi. „Potvrdzujeme náš plný záväzok k implementácii všetkého, na čom sme sa dohodli, a to predovšetkým k prímeriu vo všetkých oblastiach Pásma Gazy,“ vyhlásili Brigády Izzadína al-Kassáma.